HOME SPORTS NETTING

Ester Nurumi Tetap Bersyukur meski Gagal Lolos ke Final Korea Masters 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |22:16 WIB
Ester Nurumi Tri Wardoyo tetap bersyukur meski terhenti di semifinal Korea Masters 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

GWANGJU - Ester Nurumi Tri Wardoyo terhenti di babak semifinal Korea Masters 2023 Super 300. Kendati demikian, dia mengaku tetap bersyukur atas capaian yang diraihnya pada turnamen itu.

Tunggal putri Indonesia itu takluk dari Tomoka Miyazaki di semifinal Korea Masters 2023 dengan skor 14-21, 21-15, dan 12-21. Pertandingan tersebut dilangsungkan di Gwangju Women's University Stadium, Korea Selatan, Sabtu (11/11/2023) siang WIB.

Ester Nurumi Tri Wardoyo beraksi di Korea Masters 2023 (Foto: PBSI)

"Saya sudah mencoba bermain maksimal tapi memang lawan hari ini lebih kuat di lapangan. Saya tidak berhasil membendung dan meladeni reli-reli dia," ungkap Ester seusai laga, Sabtu (11/11/2023).

"Walau tidak berhasil ke final tapi saya tetap bersyukur bisa sampai ke semifinal di turnamen Super 300 pertama, ini jadi pelajaran dan pengalaman yang baik. Sedikit banyak sudah tahu peta dan kekuatan persaingannya seperti apa," lanjut pemain berusia 18 tahun itu.

Menurut Ester, fokus menjadi salah satu alasan kekalahannya pada babak empat besar itu. Dia mengaku sempat kebingungan saat tampil di turnamen level Super 300 pertamanya itu.

"Gim pertama sebenarnya start saya sudah bagus tapi ketika terkejar, saya malah hilang fokusnya. Seperti blank, bingung mau bermain seperti apa," kata Ester.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
