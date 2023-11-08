Momen Kocak Kevin Sanjaya Sukses Bikin Pelatih Top Dunia Ngakak Berjamaah

MOMEN kocak Kevin Sanjaya yang sukses bikin pelatih top dunia ngakak berjamaah menarik untuk diulas. Pasalnya, aksi ini diperlihatkan pebulutangkis ganda putra tersebut setelah dirinya kembali bermain.

Seperti diketahui, pasca cedera parah yang dialami oleh Marcus Gideon, Kevin Sanjaya harus vakum selama 5 bulan lamanya dari dunia bulutangkis. Karena cedera yang tak kunjung sembuh, Kevin dan Marcus akhirnya dipisah.

Untuk itu, Kevin Sanjaya kini dipasangkan dengan pebulutangkis lain, yakni Rahmat Hidayat. Setelah dinanti-nanti, Kevin Sanjaya dan Rahmat Hidayat akhirnya melakoni debut di turnamen BWF Super 300, Korean Masters 2023.

Bertanding melawan wakil tuan rumah, Jin Yong/Ki Dong Ju, Kevin/Rahmat sukses menang dalam dua game langsung, yakni 21-18 dan 17-11. Menariknya lagi, meski berganti pasangan, aksi tengil Kevin Sanjaya tidak juga hilang.

Salah satunya terlihat sebelum interval game pertama. Di momen itu, pebulutangkis berjuluk Si Tangan Petir ini melakukan lompatan kosong yang sukses memecah fokus lawan.

Ya, Kevin melompat tinggi menghadang shuttlecock di depan net. Akan tetapi, dirinya tidak memukul dan membiarkan Rahmat Hidayat yang memukulnya dari belakang.

Aksi-aksi tengil sejenis ini memang menjadi ciri khas permainan Kevin Sanjaya. Mantan peringkat 1 dunia bersama Marcus Gideon itu kerap kali berlaku tengil untuk memecah konsentrasi lawan. Bahkan, tidak jarang aksi tengilnya itu membuat banyak pelatih top dunia tertawa.