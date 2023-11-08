Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Kocak Kevin Sanjaya Sukses Bikin Pelatih Top Dunia Ngakak Berjamaah

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |16:04 WIB
Momen Kocak Kevin Sanjaya Sukses Bikin Pelatih Top Dunia Ngakak Berjamaah
Ganda Putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. (Foto: PBSI)
A
A
A

MOMEN kocak Kevin Sanjaya yang sukses bikin pelatih top dunia ngakak berjamaah menarik untuk diulas. Pasalnya, aksi ini diperlihatkan pebulutangkis ganda putra tersebut setelah dirinya kembali bermain.

Seperti diketahui, pasca cedera parah yang dialami oleh Marcus Gideon, Kevin Sanjaya harus vakum selama 5 bulan lamanya dari dunia bulutangkis. Karena cedera yang tak kunjung sembuh, Kevin dan Marcus akhirnya dipisah.

Untuk itu, Kevin Sanjaya kini dipasangkan dengan pebulutangkis lain, yakni Rahmat Hidayat. Setelah dinanti-nanti, Kevin Sanjaya dan Rahmat Hidayat akhirnya melakoni debut di turnamen BWF Super 300, Korean Masters 2023.

Bertanding melawan wakil tuan rumah, Jin Yong/Ki Dong Ju, Kevin/Rahmat sukses menang dalam dua game langsung, yakni 21-18 dan 17-11. Menariknya lagi, meski berganti pasangan, aksi tengil Kevin Sanjaya tidak juga hilang.

Kevin Sanjaya perlihatkan skillnya saat main di Korea Masters 2023

Salah satunya terlihat sebelum interval game pertama. Di momen itu, pebulutangkis berjuluk Si Tangan Petir ini melakukan lompatan kosong yang sukses memecah fokus lawan.

Ya, Kevin melompat tinggi menghadang shuttlecock di depan net. Akan tetapi, dirinya tidak memukul dan membiarkan Rahmat Hidayat yang memukulnya dari belakang.

Aksi-aksi tengil sejenis ini memang menjadi ciri khas permainan Kevin Sanjaya. Mantan peringkat 1 dunia bersama Marcus Gideon itu kerap kali berlaku tengil untuk memecah konsentrasi lawan. Bahkan, tidak jarang aksi tengilnya itu membuat banyak pelatih top dunia tertawa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/40/2920057/momen-haru-dan-respek-kento-momota-berhasil-juara-di-korea-masters-2023-usai-2-tahun-meredup-puaPXMGBNT.jpg
Momen Haru dan Respek Kento Momota Berhasil Juara di Korea Masters 2023 Usai 2 Tahun Meredup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/40/2918732/ester-nurumi-tetap-bersyukur-meski-gagal-lolos-ke-final-korea-masters-2023-QFvpwo6M4Y.jpg
Ester Nurumi Tetap Bersyukur meski Gagal Lolos ke Final Korea Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/40/2918544/hasil-semifinal-korea-masters-2023-ester-nurumi-tumbang-di-tangan-tunggal-putri-jepang-wakil-indonesia-habis-1IqjJ1mxyt.jpg
Hasil Semifinal Korea Masters 2023: Ester Nurumi Tumbang di Tangan Tunggal Putri Jepang, Wakil Indonesia Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/40/2918047/tembus-4-besar-ester-nurumi-siap-hadapi-keuletan-wakil-jepang-di-semifinal-korea-masters-2023-WTlWetS254.jpg
Tembus 4 Besar, Ester Nurumi Siap Hadapi Keuletan Wakil Jepang di Semifinal Korea Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/40/2917968/hasil-perempatfinal-korea-masters-2023-libas-wakil-thailand-ester-nurumi-amankan-tiket-semifinal-6W0kDvb0vX.jpg
Hasil Perempatfinal Korea Masters 2023: Libas Wakil Thailand, Ester Nurumi Amankan Tiket Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2917490/kevin-sanjaya-rahmat-hidayat-beberkan-penyebab-kalah-dari-wakil-taiwan-di-16-besar-korea-masters-2023-RYFk72pMZG.jpg
Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat Beberkan Penyebab Kalah dari Wakil Taiwan di 16 Besar Korea Masters 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement