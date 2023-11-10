Tembus 4 Besar, Ester Nurumi Siap Hadapi Keuletan Wakil Jepang di Semifinal Korea Masters 2023

Ester Nurumi Tri Wardoyo siap menghadapi keuletan wakil Jepang di semifinal Korea Masters 2023 (Foto: PBSI)

GWANGJU - Ester Nurumi Tri Wardoyo berhasil menembus babak semifinal Korea Masters 2023. Dia mengaku siap untuk menghadapi keuletan wakil Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perebutan tiket ke partai puncak turnamen Super 300 itu.

Tunggal putri Indonesia itu sukses meraih kemenangan di babak perempat final Korea Masters 2023 yang berlangsung pada Jumat (10/11/2023) siang WIB di Gwangju Women’s University Stadium, Gwangju, Korea Selatan. Ester melibas Pornpicha Coeikeewong, dengan skor kembar 21-19 dan 21-19.

Ini menjadi pencapaian tertinggi Ester di sebuah turnamen Super 300. Sebab, ini merupakan kali pertama dia sukses mencapai semifinal.

Pemain berusia 18 tahun itu pun mengungkapkan kunci kemenangannya atas Pornpicha. Menurutnya, permainan agresif dan menyerang yang dilakukannya membuat lawannya itu kerepotan.

“Puji Tuhan bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera dan kembali diberikan kemenangan. Di pertandingan hari ini saya bisa mendahului inisiatif permainan dari lawan, saya menjauhkan bola dari jangkauan dia dan membuat dia berlari. Itu menguntungkan buat saya,” kata Ester dikutip dari rilis PBSI, Jumat (10/11/2023).

Namun, Ester tak menang dengan mudah dalam laga ini meski selalu bisa mendominasi poin-poin awal. Seperti yang terjadi selepas interval gim pertama, setelah unggul 11-7, dia malah balik tertinggal 13-17. Beruntung, penampilan gemilang ditunjukkan di poin-poin kritis untuk merebut kemenangan dengan skor 21-19.

Kondisi yang sama kembali terjadi setelah interval gim kedua. Pemain kelahiran Jayapura itu tertinggal 12-14 setelah sebelumnya memimpin 11-8. Akan tetapi, lagi-lagi dia mampu bangkit di poin-poin kritis ketika tertinggal untuk menyamakan skor menjadi 19-19 dan bahkan mengunci kemenangannya dengan skor 21-19.