Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tembus 4 Besar, Ester Nurumi Siap Hadapi Keuletan Wakil Jepang di Semifinal Korea Masters 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |14:39 WIB
Tembus 4 Besar, Ester Nurumi Siap Hadapi Keuletan Wakil Jepang di Semifinal Korea Masters 2023
Ester Nurumi Tri Wardoyo siap menghadapi keuletan wakil Jepang di semifinal Korea Masters 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

GWANGJU - Ester Nurumi Tri Wardoyo berhasil menembus babak semifinal Korea Masters 2023. Dia mengaku siap untuk menghadapi keuletan wakil Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perebutan tiket ke partai puncak turnamen Super 300 itu.

Tunggal putri Indonesia itu sukses meraih kemenangan di babak perempat final Korea Masters 2023 yang berlangsung pada Jumat (10/11/2023) siang WIB di Gwangju Women’s University Stadium, Gwangju, Korea Selatan. Ester melibas Pornpicha Coeikeewong, dengan skor kembar 21-19 dan 21-19.

Ester Nurumi Tri Wardoyo beraksi di Korea Masters 2023 (Foto: PBSI)

Ini menjadi pencapaian tertinggi Ester di sebuah turnamen Super 300. Sebab, ini merupakan kali pertama dia sukses mencapai semifinal.

Pemain berusia 18 tahun itu pun mengungkapkan kunci kemenangannya atas Pornpicha. Menurutnya, permainan agresif dan menyerang yang dilakukannya membuat lawannya itu kerepotan.

“Puji Tuhan bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera dan kembali diberikan kemenangan. Di pertandingan hari ini saya bisa mendahului inisiatif permainan dari lawan, saya menjauhkan bola dari jangkauan dia dan membuat dia berlari. Itu menguntungkan buat saya,” kata Ester dikutip dari rilis PBSI, Jumat (10/11/2023).

Namun, Ester tak menang dengan mudah dalam laga ini meski selalu bisa mendominasi poin-poin awal. Seperti yang terjadi selepas interval gim pertama, setelah unggul 11-7, dia malah balik tertinggal 13-17. Beruntung, penampilan gemilang ditunjukkan di poin-poin kritis untuk merebut kemenangan dengan skor 21-19.

Kondisi yang sama kembali terjadi setelah interval gim kedua. Pemain kelahiran Jayapura itu tertinggal 12-14 setelah sebelumnya memimpin 11-8. Akan tetapi, lagi-lagi dia mampu bangkit di poin-poin kritis ketika tertinggal untuk menyamakan skor menjadi 19-19 dan bahkan mengunci kemenangannya dengan skor 21-19.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/40/2920057/momen-haru-dan-respek-kento-momota-berhasil-juara-di-korea-masters-2023-usai-2-tahun-meredup-puaPXMGBNT.jpg
Momen Haru dan Respek Kento Momota Berhasil Juara di Korea Masters 2023 Usai 2 Tahun Meredup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/40/2918732/ester-nurumi-tetap-bersyukur-meski-gagal-lolos-ke-final-korea-masters-2023-QFvpwo6M4Y.jpg
Ester Nurumi Tetap Bersyukur meski Gagal Lolos ke Final Korea Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/40/2918544/hasil-semifinal-korea-masters-2023-ester-nurumi-tumbang-di-tangan-tunggal-putri-jepang-wakil-indonesia-habis-1IqjJ1mxyt.jpg
Hasil Semifinal Korea Masters 2023: Ester Nurumi Tumbang di Tangan Tunggal Putri Jepang, Wakil Indonesia Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/40/2917968/hasil-perempatfinal-korea-masters-2023-libas-wakil-thailand-ester-nurumi-amankan-tiket-semifinal-6W0kDvb0vX.jpg
Hasil Perempatfinal Korea Masters 2023: Libas Wakil Thailand, Ester Nurumi Amankan Tiket Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2917490/kevin-sanjaya-rahmat-hidayat-beberkan-penyebab-kalah-dari-wakil-taiwan-di-16-besar-korea-masters-2023-RYFk72pMZG.jpg
Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat Beberkan Penyebab Kalah dari Wakil Taiwan di 16 Besar Korea Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2917427/hasil-korea-masters-2023-kalah-dari-ganda-taiwan-kevin-rahmat-terhenti-di-16-besar-nV9xU3Yhdc.jpg
Hasil Korea Masters 2023: Kalah dari Ganda Taiwan, Kevin/Rahmat Terhenti di 16 Besar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement