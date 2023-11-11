Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Korea Masters 2023: Ester Nurumi Tumbang di Tangan Tunggal Putri Jepang, Wakil Indonesia Habis!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |12:57 WIB
Hasil Semifinal Korea Masters 2023: Ester Nurumi Tumbang di Tangan Tunggal Putri Jepang, Wakil Indonesia Habis!
Ester Nurumi Tri Wardoyo kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL semifinal Korea Masters 2023 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo, gagal menembus babak final usai kalah dari wakil Jepang, Tomoka Miyazaki.

Berlaga di Gwangju Women's University Stadium, Korea Selatan, Sabtu (11/11/2023) siang WIB, Ester kalah usai bertarung sengit rubber game. Laga yang berlangsung selama 58 menit itu berakhir dengan skor 14-21, 21-15, dan 12-21.

Ester Nurumi Tri Wardoyo

Hasil tersebut membuat Indonesia sudah tak punya wakillagi di Korea Masters 2023. Pasalnya, Ester jadi satu-satunya wakil tersisa Tanah Air di turnamen level Super 300 itu.

Jalannya Pertandingan

Ester sejatinya membuka laga dengan apik. Dia mampu unggul 3-0 terlebih dahulu dan kemudian memperlebar jarak dengan keunggulan 7-3.

Setelah itu, Ester terus menjaga keunggulan hingga skor 10-6. Sayangnya, dia kecolongan sepuluh poin berturut-turut dan kedudukan jadi berbalik menjadi 10-16.

Kecolongan banyak poin secara beruntun, Ester pun kesulitan mengembalikan momentum yang didapat pada awal gim pertama. Alhasil, dia harus rela kehilangan gim pertama dengan kekalahan 14-21.

Di gim kedua, skor sempat imbang 2-2 terlebih dahulu. Tetai kemudian, Ester mampu menjauh dengan keunggulan 8-4. Dia terus unggul hingga skor 11-9 pada interval gim kedua.

Selepas rehat, Miyazaki terus menempel ketat perolehan angka dari Ester. Namun, adik dari Chico Aura Dwi Wardoyo itu mampu meninggalkan wakil Jepang dengan unggul 15-11.

Halaman:
1 2
