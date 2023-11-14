Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Haru dan Respek Kento Momota Berhasil Juara di Korea Masters 2023 Usai 2 Tahun Meredup

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |12:38 WIB
Momen Haru dan Respek Kento Momota Berhasil Juara di Korea Masters 2023 Usai 2 Tahun Meredup
Ekspresi bahagia Kento Momota usai menjuarai Korea Masters 2023. (Foto: Instagram/momota_kento)
MOMEN haru dan respek Kento Momota berhasil juara di Korea Masters 2023 usai 2 tahun meredup akan diulas Okezone. Mantan tunggal putra nomor satu dunia asal Jepang itu kini telah kembali dari tidurnya yang penuh mimpi buruk dalam dua tahun terakhir.

Hal tersebut dibuktikan Kento Momota dengan menjuarai Korea Masters 2023. Atlet 29 tahun ini sukses menyegel gelar juara turnamen level 300 itu usai mengatasi perlawanan kompatriotnya, Koki Watanabe, dalam dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-15.

Pertandingan perang saudara Jepang tersebut berlangsung di Gwangju, Korea Selatan, pada Minggu (12/11/23). Momota yang sempat tenggelam dalam dua tahun terakhir, sukses melumat juniornya sebagai unggulan ketujuh Korea Masters 2023.

Gelar juara Korea Masters 2023 ini menjadi gelar yang pertama bagi Kento Momota setelah November 2021 sila. Terakhir kalinya Momota menjadi juara di Indonesia Masters 2021 usai mengalahkan Anders Antonsen.

Kento Momota juara Korea Masters 2023 (ig/momota_kento)

Dalam dua tahun ke belakang, Kento Momota menghadapi penurunan performa yang drastis. Bahkan, sebelum main di final Korea Masters 2023, laga final terakhir Momota terjadi di turnamen Malaysia Open 2022. Ketika itu, Momota kalah dari Viktor Axelslen.

Penurunan performa yang dialami Kento Momota usai dirinya mengalami krisis mental. Kondisi ini terjadi setelah ia terlibat kecelakaan lalu lintas di Malaysia atau sejak menjadi juara di Malaysia Masters 2020. Kini, Momota terharu usai menjuarai Korea Masters 2023.

1 2
