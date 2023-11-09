Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Lorenzo Blak-blakan Hampir Sebut Valentino Rossi sebagai Musuh meski Setim di Yamaha

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |22:10 WIB
Jorge Lorenzo Blak-blakan Hampir Sebut Valentino Rossi sebagai Musuh meski Setim di Yamaha
Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi bermusuhan meski setim (Foto: Laman resmi MotoGP)
JORGE Lorenzo blak-blakan hampir sebut Valentino Rossi sebagai musuh meski setim di Yamaha. Juara dunia MotoGP tiga kali, Lorenzo, memang bersaing sengit dengan The Doctor – julukan Rossi – pada masanya.

Lorenzo dan Rossi merupakan rekan setim ketika sang pembalap asal Spanyol dipromosikan ke kelas MotoGP pada 2008 silam. Rossi sedang berada di puncak kariernya pada saat itu, hingga menjadi juara dunia pada musim 2008 dan 2009, namun Lorenzo menjadi pesaingnya secara ketat.

Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi

Pada 2010, Lorenzo sukses memenangkan pertempuran kontra The Doctor di mana dia meraih titel MotoGP perdananya. Setelah itu, mereka berdua berpisah pada musim 2012 dan 2013 karena Rossi hijrah ke Ducati. Namun, mereka kembali berduet di tim pabrikan Yamaha pada musim 2014 hingga 2016.

Puncak rivalitas Lorenzo dan Rossi pun terjadi pada musim 2015. Kala itu, sang bintang asal Spanyol berhasil mengalahkannya dalam perebutan gelar juara MotoGP. Namun, Rossi menyebut rekan setimnya itu bisa juara hanya karena mendapatkan bantuan dari sesama pembalap asal Spanyol, yakni Marc Marquez, sehingga bisa memenangkan balapan terakhir di Jerez dengan hanya keunggulan lima poin saja.

Baru-baru ini, Lorenzo pun kembali mengenang rivalitasnya dengan sang juara MotoGP tujuh kali dalam sebuah program di televisi Italia. Sang presenter, Maria Arreghini, mengawalinya dengan mengungkapkan pujian dari Rossi kepada Lorenzo soal hubungan mereka berdua.

“Kami berdebat dan berbaikan lagi. Kami adalah sepasang kekasih dengan banyak api. Namun bagi saya, dia juga merupakan lawan yang paling menghibur saya,” bunyi ucapan Rossi yang dikatakan oleh Arreghini.

Lorenzo pun menilai Rossi menceritakan hubungan mereka berdua layaknya pasangan suami istri. Namun, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya mereka tak menyukai satu sama lain sejak saat pertama kali menjadi rekan setim.

