Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kenapa Jorge Lorenzo Disebut Paduka?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |18:38 WIB
Kenapa Jorge Lorenzo Disebut Paduka?
Jorge Lorenzo kala masih balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KENAPA Jorge Lorenzo disebut paduka? Bahkan julukan Paduka sendiri lebih populer di Indonesia daripada julukan Lorenzo yang mendunia, yaitu X-Fuera, yang artinya yakni sisi luar dalam bahasa Spanyol.

Julukan X-Fuera sendiri terinspirasi dari kemenangan Jorge Lorenzo pada kelas 125 cc di GP Brasil 2013. Pada saat itu, peraih tiga gelar juara MotoGP tersebut berhasil melakukan overtaking terhadap Casey Stoner dan Dani Pedrosa secara bersamaan dari sisi luar lintasan.

Jorge Lorenzo. Foto: MotoGP

Aksinya tersebut menjadi momen tak terlupakan bagi Lorenzo, bahkan ketika ia berlaga di kelas primer. Nah, lantas kenapa Lorenzo disebut paduka?

Julukan paduka diberikan kepada Jorge Lorenzo setelah ia sukses menjuarai GP Valencia 2015. Pembalap Movistar Yamaha itu sangat ambisius sejak awal pertandingan. Padahal, rivalnya pada saat itu adalah Valentino Rossi yang siap mengguncang Sirkuit Ricardo Tormo.

Lorenzo memulai balapan dari posisi terdepan. Kualitasnya menunggangi kuda besi sangat stabil sepanjang perlombaan. Marc Marquez dan Dani Pedrosa dari tim Repsol Honda mengikutinya dari start sampai garis finis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement