Kenapa Jorge Lorenzo Disebut Paduka?

KENAPA Jorge Lorenzo disebut paduka? Bahkan julukan Paduka sendiri lebih populer di Indonesia daripada julukan Lorenzo yang mendunia, yaitu X-Fuera, yang artinya yakni sisi luar dalam bahasa Spanyol.

Julukan X-Fuera sendiri terinspirasi dari kemenangan Jorge Lorenzo pada kelas 125 cc di GP Brasil 2013. Pada saat itu, peraih tiga gelar juara MotoGP tersebut berhasil melakukan overtaking terhadap Casey Stoner dan Dani Pedrosa secara bersamaan dari sisi luar lintasan.

Aksinya tersebut menjadi momen tak terlupakan bagi Lorenzo, bahkan ketika ia berlaga di kelas primer. Nah, lantas kenapa Lorenzo disebut paduka?

Julukan paduka diberikan kepada Jorge Lorenzo setelah ia sukses menjuarai GP Valencia 2015. Pembalap Movistar Yamaha itu sangat ambisius sejak awal pertandingan. Padahal, rivalnya pada saat itu adalah Valentino Rossi yang siap mengguncang Sirkuit Ricardo Tormo.

BACA JUGA: Marc Marquez Murka Disebut Valentino Rossi Sengaja Bantu Jorge Lorenzo Juara MotoGP 2015

Lorenzo memulai balapan dari posisi terdepan. Kualitasnya menunggangi kuda besi sangat stabil sepanjang perlombaan. Marc Marquez dan Dani Pedrosa dari tim Repsol Honda mengikutinya dari start sampai garis finis.