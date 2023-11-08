Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Shesar Hiren Rhustavito Akui Masih Trauma Cedera Usai Tembus 16 Besar Korea Masters 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |22:03 WIB
Shesar Hiren Rhustavito Akui Masih Trauma Cedera Usai Tembus 16 Besar Korea Masters 2023
Shesar Hiren Rhustavito mengaku masih trauma cedera (Foto: PBSI)
SHESAR Hiren Rhustavito akui masih trauma cedera usai tembus 16 besar Korea Masters 2023. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu memang baru pulih dari cedera panjang.

Vito -- sapaan akrab Shesar -- mengandaskan Yushi Tanaka asal Jepang di babak 32 besar dalam turnamen level super 300 itu. Laga yang digelar di Gwangju Women's University Stadium, Korea Selatan, Rabu (8/11/2023) pagi WIB berakhir dengan skor 21-11, 16-21, dan 21-17.

Shesar Hiren Rhustavito

"Sangat bersyukur bisa memenangkan pertandingan hari ini tetapi yang paling penting bagi saya adalah bisa bertanding sampai selesai tanpa cedera," ungkap Vito seusai laga, Rabu (8/11/2023).

"Karena sekarang saya ingin tampil maksimal di setiap laga tanpa ada rasa takut untuk cedera lagi, kadang pikiran itu yang sulit dilupakan," lanjutnya.

Tahun ini, Vito kerap mengalami cedera yang membuatnya harus absen dalam beberapa turnamen. Terakhir kali dirinya tampil di ajang BWF ialah pada Arctic Open awal Oktober lalu.

Pada turnamen level Super 500 itu, Vito tumbang pada babak 32 besar. Dia dihadang wakil Jepang, Kanta Tsuneyama dengan skor 19-21 dan 12-21.

Halaman:
1 2
