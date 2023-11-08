Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Korea Masters 2023: Ester Nurumi Menangkan Duel Sengit Kontra Putri Kusuma Wardani

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |16:08 WIB
Hasil Korea Masters 2023: Ester Nurumi Menangkan Duel Sengit Kontra Putri Kusuma Wardani
Ester Nurumi menang lewat duel sengit kontra Putri Kusuma Wardani (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Korea Masters 2023 akan dibahas di sini. Tunggal putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo, memenangkan duel sengit kontra kompatriotnya, Putri Kusuma Wardani (Putri KW) di babak 32 besar Korea Masters 2023.

Ester menang 21-13, 19-21, dan 26-24 dalam duel selama 1 jam 22 menit. Di babak berikutnya, Ester menanti pemenang di antara dua perwakilan Taiwan, Liang Ting Yu dan Lian Sih Yun.

Ester Nurumi

Laga yang digelar di Gwangju Women's University Stadium, Korea Selatan, Rabu (8/11/2023) siang WIB itu berjalan cukup sengit pada awal gim pertama. setelah mencuri poin pertama, Ester justru tertinggal dengan skor 1-3.

Setelah itu, dia mampu bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 7-4 dan 8-6. Putri KW pun tak ingin berdiam diri begitu saja dan langsung bangkit hingga berbalik unggul pada skor 10-9.

Namun, Ester mampu bangkit dan kembali unggul dengan skor 12-10. Dia kemudian melesat meninggalkan Putri KW dengan keunggulan 16-11.

Ester pun berhasil menuntaskan gim pertama dengan cukup mulus setelah unggul cukup jauh. Dia menang 21-13 pada gim pertama.

Kecolongan gim kedua, Putri KW mencoba bangkit dan mampu unggul 3-1 terlebih dahulu. Akan tetapi, setelah itu Ester mampu membalikkan keadaan dan lebih memegang kendali pertandingan hingga keunggulan 9-7.

Putri KW mampu bangkit dan mengambil alih jalannya laga dengan keunggulan 12-10 setelah itu. Dia kemudian melesat meninggalkan Ester dengan unggul 16-12.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/40/2920057/momen-haru-dan-respek-kento-momota-berhasil-juara-di-korea-masters-2023-usai-2-tahun-meredup-puaPXMGBNT.jpg
Momen Haru dan Respek Kento Momota Berhasil Juara di Korea Masters 2023 Usai 2 Tahun Meredup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/40/2918732/ester-nurumi-tetap-bersyukur-meski-gagal-lolos-ke-final-korea-masters-2023-QFvpwo6M4Y.jpg
Ester Nurumi Tetap Bersyukur meski Gagal Lolos ke Final Korea Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/40/2918544/hasil-semifinal-korea-masters-2023-ester-nurumi-tumbang-di-tangan-tunggal-putri-jepang-wakil-indonesia-habis-1IqjJ1mxyt.jpg
Hasil Semifinal Korea Masters 2023: Ester Nurumi Tumbang di Tangan Tunggal Putri Jepang, Wakil Indonesia Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/40/2918047/tembus-4-besar-ester-nurumi-siap-hadapi-keuletan-wakil-jepang-di-semifinal-korea-masters-2023-WTlWetS254.jpg
Tembus 4 Besar, Ester Nurumi Siap Hadapi Keuletan Wakil Jepang di Semifinal Korea Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/40/2917968/hasil-perempatfinal-korea-masters-2023-libas-wakil-thailand-ester-nurumi-amankan-tiket-semifinal-6W0kDvb0vX.jpg
Hasil Perempatfinal Korea Masters 2023: Libas Wakil Thailand, Ester Nurumi Amankan Tiket Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2917490/kevin-sanjaya-rahmat-hidayat-beberkan-penyebab-kalah-dari-wakil-taiwan-di-16-besar-korea-masters-2023-RYFk72pMZG.jpg
Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat Beberkan Penyebab Kalah dari Wakil Taiwan di 16 Besar Korea Masters 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement