Hasil Korea Masters 2023: Ester Nurumi Menangkan Duel Sengit Kontra Putri Kusuma Wardani

HASIL Korea Masters 2023 akan dibahas di sini. Tunggal putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo, memenangkan duel sengit kontra kompatriotnya, Putri Kusuma Wardani (Putri KW) di babak 32 besar Korea Masters 2023.

Ester menang 21-13, 19-21, dan 26-24 dalam duel selama 1 jam 22 menit. Di babak berikutnya, Ester menanti pemenang di antara dua perwakilan Taiwan, Liang Ting Yu dan Lian Sih Yun.

Laga yang digelar di Gwangju Women's University Stadium, Korea Selatan, Rabu (8/11/2023) siang WIB itu berjalan cukup sengit pada awal gim pertama. setelah mencuri poin pertama, Ester justru tertinggal dengan skor 1-3.

Setelah itu, dia mampu bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 7-4 dan 8-6. Putri KW pun tak ingin berdiam diri begitu saja dan langsung bangkit hingga berbalik unggul pada skor 10-9.

Namun, Ester mampu bangkit dan kembali unggul dengan skor 12-10. Dia kemudian melesat meninggalkan Putri KW dengan keunggulan 16-11.

Ester pun berhasil menuntaskan gim pertama dengan cukup mulus setelah unggul cukup jauh. Dia menang 21-13 pada gim pertama.

Kecolongan gim kedua, Putri KW mencoba bangkit dan mampu unggul 3-1 terlebih dahulu. Akan tetapi, setelah itu Ester mampu membalikkan keadaan dan lebih memegang kendali pertandingan hingga keunggulan 9-7.

Putri KW mampu bangkit dan mengambil alih jalannya laga dengan keunggulan 12-10 setelah itu. Dia kemudian melesat meninggalkan Ester dengan unggul 16-12.