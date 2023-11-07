Penyebab Charles Leclerc Kecelakaan di F1 GP Brasil 2023 hingga Gagal Finis

PENYEBAB Charles Leclerc kecelakaan di F1 GP Brasil 2023 hingga tabrak pembatas lintasan terungkap. Charles Leclerc mengatakan mobil yang dikendarainya kehilangan kendali saat itu sehingga dirinya hanya bisa pasrah dengan kecelakaan yang dialami.

Ya, Leclerc terpaksa gagal meraih poin dari balapan utama F1 GP Brasil 2023. Balapan itu digelar di Sirkuit Interlagos, Brasil, Senin 6 November 2023 dini hari WIB.

Kala itu, mobil yang dikendarai pembalap Scuderia Ferrari itu kehilangan kendali. Bersama mobilnya, Leclerc tergelincir keluar lintasan dan menabrak pembatas lintasan.

"Saya kehilangan hidrolik. Kenapa saya sangat tidak beruntung?" ucap Leclerc sesaat setelah menabrak pembatas lintasan, dikutip Selasa (7/11/2023).

"Saya tak bisa menggerakan setir dan mobil hanya bisa berjalan lurus karena rusaknya hidrolik," lanjutnya.

Kendati demikian, Leclerc melihat bahwa apa yang terjadi kepadanya bukan hanya karena masalah hidrolik. Ada hal lain yang terjadi, tetapi pembalap asal Monako itu tak ingin mengungkapkannya ke publik.