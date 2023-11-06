Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

F1 GP Sao Paulo 2023: Finis ke-8, Lewis Hamilton Keluhkan Performa Mobil

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |11:34 WIB
F1 GP Sao Paulo 2023: Finis ke-8, Lewis Hamilton Keluhkan Performa Mobil
Pembalap Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton (Foto: Reuters)




SAO PAULO - Pembalap Mercedes, Lewis Hamilton, hanya mampu finis di posisi ke-8 pada F1 GP Sao Paulo 2023. Dia mengeluhkan mobilnya yang dirasa berjalan kurang baik.

Hamilton memulai balapan yang digelar di Sirkuit Interlagos, Sao Paulo, Brasil, Senin (6/11/2023) dini hari WIB dari posisi ke-5. Namun, setelah melewati 71 putaran di lintasan itu, pembalap asal Inggris tersebut hanya mampu finis di posisi ke-8.

"Balapan utama hari ini terasa lebih baik dari kemarin. Pada sprint race, saya sama sekali tidak memiliki ban, mereka sudah habis terkikis," ungkap Hamilton dikutip dari Speedweek, Senin (6/11/2023).

"Saya merasa hari ini menjalani balapan yang lebih baik, terutama dari sektor manajemen ban," lanjutnya.

Kendati demikian, dia masih belum sepenuhnya puas atas berjalannya balapan tersebut. Menurutnya, mobil yang dikendarainya cukup membingungkan dan beberapa kali bahkan menyulitkan.

"Ada momen di mana mobil yang saya kendarai bekerja dan terkadang tak bekerja dengan baik," kata Hamilton.

"Saya juga merasa sangat lambat pada sektor lurus di lintasan dan tergelincir di tikungan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
