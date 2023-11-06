Hasil Final Hylo Open 2023: Apriyani Cedera, PriFad Harus Puas Jadi Runner-up

SAARBRUCKEN - Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti harus puas menjadi runner-up Hylo Open 2023 Super 300. Sebab, mereka memutuskan mundur di tengah pertandingan final Hylo Open 2023 setelah Apriyani cedera saat menghadapi Zhang Shu Xian/Zheng Yu.

Bermain di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Senin (6/11/2023) dini hari WIB, Apriyani/Fadia mampu mengimbangi permainan Zhang/Zheng di awal pertandingan hingga mencapai skor 4-4. Namun, setelah itu mereka banyak melakukan kesalahan sehingga tertinggal 4-8.

Zhang/Zheng pun bermain dengan penuh percaya diri. Pasangan rangking tujuh dunia itu pun mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-8.

Usai rehat, Apriyani/Fadia pelan tapi pasti bisa keluar dari tekanan dan mengembangkan permainan mereka. Hasilnya, mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 11-11 dan terus memimpin di angka 15-14.

Duet Negeri Tirai Bambu sempat mengejar lagi di angka 15-15 dan kemudian 18-18. Namun, Apriyani bermain sangat gemilang hingga membawa Prifad memenangkan gim pertama dengan skor 21-18.