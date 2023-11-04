Kualifikasi PON Resmi Dibuka, Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Yakin Biliar Capai Prestasi Baru

TANGERANG – Babak Kualifikasi PON biliar resmi dibuka pada Sabtu (4/11/2023). Dalam pembukaan itu, turut hadir Ketua Umum (Ketum) PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo yang memiliki harapan dan keyakinan bahwa biliar Indonesia bisa mencapai prestasi baru.

Pembukaan Kualifikasi PON Biliar itu digelar di Labewa Cue Sport, Tangerang sedari 4-13 November 2023. Dalam sambutannya, Hary Tanoe optimis bahwa cabang olahraga biliar akan semakin dikenal dengan keikutsertaan biliar di kompetisi nasional.

Selain itu, banyaknya peserta yang masuk dalam babak kualifikasi ini menunjukkan bahwa olahraga biliar semakin diminati oleh masyarakat.

"Ternyata yang mengirim atlet banyak sekali ada 29 provinsi, dan tentu harapannya cabang olahraga ini akan berkembang terus di Indonesia," ujar Hary Tanoesoedibjo, Sabtu (4/11/2023).

Hary melanjutkan dengan adanya kompetisi biliar di tingkat nasional akan semakin banyak peluang olahraga biliar dikenal masyarakat. Kompetisi di tingkat nasional seperti PON ini juga bisa menjadi jembatan para atlet untuk terbiasa bertanding dan akhirnya berlanjut ke tingkat nasional.

"Dengan banyaknya kompetisi, banyak pemain, banyak tempat biliar akan meningkatkan prestasi olahraga biliar di kancah internasional," lanjutnya.