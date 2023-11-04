Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kualifikasi PON Resmi Dibuka, Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Yakin Biliar Capai Prestasi Baru

Isty Maulidya , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |20:39 WIB
Kualifikasi PON Resmi Dibuka, Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Yakin Biliar Capai Prestasi Baru
Ketum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo buka Kualifikasi PON Biliar. (Foto: Isty Maulidya/MPI)
A
A
A

TANGERANG – Babak Kualifikasi PON biliar resmi dibuka pada Sabtu (4/11/2023). Dalam pembukaan itu, turut hadir Ketua Umum (Ketum) PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo yang memiliki harapan dan keyakinan bahwa biliar Indonesia bisa mencapai prestasi baru.

Pembukaan Kualifikasi PON Biliar itu digelar di Labewa Cue Sport, Tangerang sedari 4-13 November 2023. Dalam sambutannya, Hary Tanoe optimis bahwa cabang olahraga biliar akan semakin dikenal dengan keikutsertaan biliar di kompetisi nasional.

Selain itu, banyaknya peserta yang masuk dalam babak kualifikasi ini menunjukkan bahwa olahraga biliar semakin diminati oleh masyarakat.

"Ternyata yang mengirim atlet banyak sekali ada 29 provinsi, dan tentu harapannya cabang olahraga ini akan berkembang terus di Indonesia," ujar Hary Tanoesoedibjo, Sabtu (4/11/2023).

Kualifikasi PON Biliar resmi digelar (Isty/MPI)

Hary melanjutkan dengan adanya kompetisi biliar di tingkat nasional akan semakin banyak peluang olahraga biliar dikenal masyarakat. Kompetisi di tingkat nasional seperti PON ini juga bisa menjadi jembatan para atlet untuk terbiasa bertanding dan akhirnya berlanjut ke tingkat nasional.

"Dengan banyaknya kompetisi, banyak pemain, banyak tempat biliar akan meningkatkan prestasi olahraga biliar di kancah internasional," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3181979/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_bojue_championship_2025_9_ball_international_open-yKs5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement