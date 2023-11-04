Babak Kualifikasi PON Biliar Resmi Digelar, Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo: Selamat Bertanding!

TANGERANG – Ketua Umum (Ketum) PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo resmi membuka babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) cabang olahraga (cabor) biliar. Ajang tersebut dibuka di Labewa Cue Sport, Tangerang, pada Sabtu (4/11/2023).

Dalam peresmian Kualifikasi PON Biliar tersebut, Hary pun mengucapkan selamat bertanding kepada para atlet biliar. Ia berharap para atlet biar menunjukkan kompetisi terbaik mereka di kualifikasi tersebut.

"Saya ucapkan selamat bertanding, dan terus tunjukkan kompetensi terbaik kalian. Babak kualifikasi ini tentunya menjadi langkah awal olah raga biliar semakin mendapatkan perhatian banyak orang," ujar Hary Tanoesoedibjo dalam sambutannya, Sabtu (4/11/2023).

Selain itu, ketum yang akrab disapa HT tersebut juga menyampaikan pesan untuk semua atlet yang bertanding agar tetap fokus selama mengikuti babak kualifikasi ini. Tantangan yang harus dihadapi para atlet bukan hanya kemampuan taktik saja, namun kesiapan mental juga perlu diperhatikan.

"Tetap fokus saat bertanding, prestasi biliar tidak hanya tergantung dari kemampuan teknik, kesiapan stamina, tapi juga persiapan mental. Bermainlah dengan percaya diri, jangan ragu, kalian semua adalah pemenang, maju bertanding untuk menang," tambah Hary Tanoesoedibjo.

Sementara itu diketahui ada 295 atlet biliar dari berbagai provinsi di Indonesia yang mengikuti babak kualifikasi kali ini. Selanjutnya, 10 atlet terpilih akan maju pada ajang PON XXI Aceh-Sumut 2024 pada tanggal 8 September 2024 mendatang.

(Rivan Nasri Rachman)