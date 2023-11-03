Hasil Perempatfinal Hylo Open 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja Tumbang

SAARBRUCKEN - Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja tumbang di babak perempatfinal Hylo Open 2023 Super 300. Ganda campuran Indonesia itu takluk dari Tang Chun Man/Tse Ying Suet lewat pertarungan tiga gim 15-21, 22-20, dan 13-21.

Bermain di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Jumat (3/11/2023) malam WIB, Dejan/Gloria Dejan/Gloria langsung mendapat tekanan sejak awal dari Tang/Tse. Pasangan nomor 17 dunia itu harus tertinggal 3-8 dari utusan Hong Kong tersebut.

Pasangan Tanah Air itu mencoba untuk keluar dari tekanan yang diberikan lawannya itu. Namun sayang, Dejan/Gloria harus tertinggal dari Tang/Tse di interval pertama dengan skor 5-11.

Selepas interval, Dejan/Gloria masih kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan Tang/Tse. Bahkan pasangan Indonesia itu harus tertinggal cukup jauh dengan skor 10-16. Alhasil, mereka pun harus takluk di gim pertama dengan skor 15-21.

Di gim kedua, Dejan/Gloria memulainya dengan cukup baik. Namun, Tang/Tse juga memberikan perlawanan yang sengit sehingga berhasil menyamakan kedudukan menjadi 10-10.

Pada akhirnya, Tang/Tse mampu kembali ungguli pasangan Indonesia di interval dengan skor 11-10. Selepas interval, Dejan/Gloria memberikan perlawanan yang cukup sengit dengan memperkecil kedudukan menjadi 14-15.