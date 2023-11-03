Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Hylo Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Tembus 4 Besar!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |20:36 WIB
Hasil Perempatfinal Hylo Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Tembus 4 Besar!
Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati melenggang ke semifinal Hylo Open 2023 (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

SAARBRUCKEN - Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati berhasil menembus semifinal Hylo Open 2023 Super 300. Ganda campuran Indonesia itu sukses melewati hadangan Callum Hemming/Estelle Van Leeuwen straight game 21-14 dan 21-12 di perempatfinal Hylo Open 2023.

Bermain di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Jumat (3/11/2023) malam WIB, Rehan/Lisa memulainya dengan sangat baik. Pasangan nomor 19 dunia itu mampu unggul 7-3 atas Hemming/Van Leeuwen.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Rehan/Lisa masih terus mempertahankan keunggulannya dari pasangan Inggris. Pada akhirnya, mereka memimpin lebih dulu di interval pertama dengan skor 11-5 atas wakil Inggris tersebut.

Selepas interval, Rehan/Lisa memperlebar keunggulannya menjadi 17-8. Tak ingin kehilangan momentum, mereka pun langsung menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14 atas Hemming/Van Leeuwen.

Pada gim kedua, Rehan/Lisa kembali memulainya cukup baik dengan unggul telak 8-1. Pasangan Indonesia itu bahkan sangat nyaman dalam melancarkan serangannya ke pertahanan Hemming/Van Leeuwen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/40/2919224/rehan-naufal-lisa-ayu-puas-bisa-buktikan-kebangkitan-di-hylo-open-2023-meski-gagal-juara-mgcP1PXhp1.jpg
Rehan Naufal/Lisa Ayu Puas Bisa Buktikan Kebangkitan di Hylo Open 2023 meski Gagal Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916627/ada-sosok-pelatih-indonesia-di-balik-kegagalan-rehan-naufal-lisa-ayu-juara-hylo-open-2023-8KcAnO1ZnX.jpg
Ada Sosok Pelatih Indonesia di Balik Kegagalan Rehan Naufal/Lisa Ayu Juara Hylo Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2916070/saat-apriyani-rahayu-tubruk-tiang-net-hingga-dipaksa-mundur-karena-cedera-di-hylo-open-2023-RoNey2fKq8.jpg
Saat Apriyani Rahayu Tubruk Tiang Net hingga Dipaksa Mundur karena Cedera di Hylo Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2916029/update-ranking-bwf-usai-hylo-open-2023-rehan-naufal-lisa-ayu-malah-turun-peringkat-usai-jadi-runner-up-bVrcfAJRnv.jpg
Update Ranking BWF Usai Hylo Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Malah Turun Peringkat Usai Jadi Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2915916/momen-respek-dan-sportivitas-pebulu-tangkis-china-usai-apriyani-rahayu-alami-cedera-lutut-di-final-hylo-open-2023-ZXF9avBnY3.jpg
Momen Respek dan Sportivitas Pebulu Tangkis China Usai Apriyani Rahayu Alami Cedera Lutut di Final Hylo Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2915742/gemas-lihat-liu-yuchen-panggil-istri-hendra-setiawan-mom-netizen-lucu-banget-keluarga-lintas-negara-DgGD6ClDMa.jpg
Gemas Lihat Liu Yuchen Panggil Istri Hendra Setiawan Mom, Netizen: Lucu Banget Keluarga Lintas Negara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement