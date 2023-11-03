Hasil Perempatfinal Hylo Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Tembus 4 Besar!

SAARBRUCKEN - Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati berhasil menembus semifinal Hylo Open 2023 Super 300. Ganda campuran Indonesia itu sukses melewati hadangan Callum Hemming/Estelle Van Leeuwen straight game 21-14 dan 21-12 di perempatfinal Hylo Open 2023.

Bermain di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Jumat (3/11/2023) malam WIB, Rehan/Lisa memulainya dengan sangat baik. Pasangan nomor 19 dunia itu mampu unggul 7-3 atas Hemming/Van Leeuwen.

Rehan/Lisa masih terus mempertahankan keunggulannya dari pasangan Inggris. Pada akhirnya, mereka memimpin lebih dulu di interval pertama dengan skor 11-5 atas wakil Inggris tersebut.

Selepas interval, Rehan/Lisa memperlebar keunggulannya menjadi 17-8. Tak ingin kehilangan momentum, mereka pun langsung menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14 atas Hemming/Van Leeuwen.

Pada gim kedua, Rehan/Lisa kembali memulainya cukup baik dengan unggul telak 8-1. Pasangan Indonesia itu bahkan sangat nyaman dalam melancarkan serangannya ke pertahanan Hemming/Van Leeuwen.