HOME SPORTS NETTING

Saat Praveen Jordan/Melati Daeva Bikin Pebulu Tangkis Denmark Matias Christiansen/Alexandra Boje Tubrukkan hingga Ngepel Lantai di Hylo Open 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |18:15 WIB
Saat Praveen Jordan/Melati Daeva Bikin Pebulu Tangkis Denmark Matias Christiansen/Alexandra Boje Tubrukkan hingga Ngepel Lantai di Hylo Open 2023
Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti sukses bikin pasangan Denmark ngepel lantai (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

SAAT Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti bikin pebulu tangkis Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje, tubrukkan hingga ngepel lantai di Hylo Open 2023 menarik diulas. Insiden ini terjadi saat ganda campuran Indonesia tersebut tampil di 32 besar Hylo Open 2023.

Tepatnya ketika bertanding di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, pada Rabu (1/11/2023) malam WIB. Sayangnya, Praveen/Melati tak mampu berbuat banyak dalam laga itu dan kalah dari Christiansen/Boje dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 18-21.

Mathias Christiansen/Alexandra Boje tabrakan (Foto: Youtube/Bangku Penonton)

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti memang dibuat kewalahan oleh pasangan Denmark tersebut sejak awal gim pertama turnamen level Super 300 itu. Meski sempat berusaha mengejar angka dari sang lawan, mereka terus tertinggal 7-11.

Selepas jeda interval gim pertama, Praveen/Melati nyaris menyamakan kedudukan. Sialnya, kesalahan yang dilakukannya lagi-lagi melenyapkan peluang mereka untuk mengejar ketertinggalannya sehingga kalah 15-21.

Pada gim kedua, Praveen/Melati berusaha meminimalisir kesalahan individual sehingga kedudukan menjadi 12-12. Dalam situasi ini, terjadi momen di mana Praveen/Melati sukses bikin Mathias Christiansen/Alexandra Boje tubrukkan hingga ngepel lantai.

Momen tersebut berawal dari adu netting yang dilakukan Melati dengan Boje. Tak lama kemudian, Melati yang tiba-tiba menyilangkan kok, memaksa Mathias Christiansen dan Alexandra Boje terjungkal hingga tubrukan dan mengepel lapangan.

Halaman:
1 2
