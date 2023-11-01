Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Hylo Open 2023: Praveen Jordan/Melati Daeva Terhenti di 32 Besar Usai Kalah dari Jagoan Denmark

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |21:02 WIB
Hasil Hylo Open 2023: Praveen Jordan/Melati Daeva Terhenti di 32 Besar Usai Kalah dari Jagoan Denmark
Ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti. (Foto: PBSI)
A
A
A

SAARBRUCKEN – Pasangan ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, harus terhenti di babak 32 besar Hylo Open 2023 usai takluk dari wakil Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje, pada Rabu (1/11/2023) malam WIB. Praveen/Melati kalah dari unggulan ketiga tersebut usai berjuang selama 35 menit.

Ya, hanya dalam waktu 35 menit saja Praveen/Melati langsung tumbang. Mereka kalah dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 18-21 dari Christiansen/Boje.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Pramel -sebutan Praveen/Melati- tampil kurang percaya diri sejak awal pertandingan. Mereka sering membuat kesalahan sendiri sehingga tertinggal jauh 2-7.

Pasangan PB Djarum itu sempat keluar dari tekanan lawan dan mendekat di angka 6-8. Namun, mereka kesulitan untuk mengimbangi permainan Christensen/Boje lagi dan ketinggalan 7-11 di interval gim pertama.

Praveen Jordan/Melati Daeva

Permainan menyerang yang dilakukan oleh pasangan Denmark benar-benar membuat Praveen/Melati kerepotan. Mereka pun terus memperlebar keunggulan menjadi 15-8 setelah jeda.

Pramel mencoba untuk mengembangkan permainan dan mendekat lagi di angka 13-15 dan kemudian 15-18. Akan tetapi mereka gagal mengejar ketertinggalan sehingga akhirnya kalah dengan skor 15-21 di gim pertama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
