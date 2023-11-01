Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Hylo Open 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Melaju ke 16 Besar, Usai Permalukan Wakil Tuan Rumah 2 Gim Langsung!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |17:57 WIB
Hasil Hylo Open 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Melaju ke 16 Besar, Usai Permalukan Wakil Tuan Rumah 2 Gim Langsung!
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL Hylo Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, pun sukses mendulang hasil manis di babak 32 besar.

Dejan/Gloria berhasil mempermalukan utusan tuan rumah, Jan Colin Voelker/Stine Kuespert, di babak 32 besar Hylo Open 2023. Berlaga di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Rabu (1/11/2023) sore WIB, ganda campuran non-pelatnas itu menang dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-18 dalam waktu 39 menit.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Jalannya Pertandingan

Dejan/Gloria dihadapkan duel sengit di awal laga. Mereka silih berganti memimpin hingga imbang di angka 8-8.

Tetapi setelah itu, pasangan Merah-Putih mampu memegang kendali permainan berkat efektivitas serangan yang mereka miliki. Hasilnya, Dejan/Gloria mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-9.

Usai rehat, Dejan/Gloria tak mengendurkan serangan. Mereka terus membombardir pertahanan lawan dengan smash-smash keras dan cegatan-cegatan di depan net yang mereka lakukan. Alhasil, mereka memperlebar keunggulan menjadi 17-13.

Namun, Voelker/Kuespert sempat bangkit hingga memangkas ketertinggalan mereka menjadi 16-17. Beruntung duet PB Djarum dengan cepat berhasil menemukan sentuhan terbaik mereka lagi untuk mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-16.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/40/2919224/rehan-naufal-lisa-ayu-puas-bisa-buktikan-kebangkitan-di-hylo-open-2023-meski-gagal-juara-mgcP1PXhp1.jpg
Rehan Naufal/Lisa Ayu Puas Bisa Buktikan Kebangkitan di Hylo Open 2023 meski Gagal Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916627/ada-sosok-pelatih-indonesia-di-balik-kegagalan-rehan-naufal-lisa-ayu-juara-hylo-open-2023-8KcAnO1ZnX.jpg
Ada Sosok Pelatih Indonesia di Balik Kegagalan Rehan Naufal/Lisa Ayu Juara Hylo Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2916070/saat-apriyani-rahayu-tubruk-tiang-net-hingga-dipaksa-mundur-karena-cedera-di-hylo-open-2023-RoNey2fKq8.jpg
Saat Apriyani Rahayu Tubruk Tiang Net hingga Dipaksa Mundur karena Cedera di Hylo Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2916029/update-ranking-bwf-usai-hylo-open-2023-rehan-naufal-lisa-ayu-malah-turun-peringkat-usai-jadi-runner-up-bVrcfAJRnv.jpg
Update Ranking BWF Usai Hylo Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Malah Turun Peringkat Usai Jadi Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2915916/momen-respek-dan-sportivitas-pebulu-tangkis-china-usai-apriyani-rahayu-alami-cedera-lutut-di-final-hylo-open-2023-ZXF9avBnY3.jpg
Momen Respek dan Sportivitas Pebulu Tangkis China Usai Apriyani Rahayu Alami Cedera Lutut di Final Hylo Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2915742/gemas-lihat-liu-yuchen-panggil-istri-hendra-setiawan-mom-netizen-lucu-banget-keluarga-lintas-negara-DgGD6ClDMa.jpg
Gemas Lihat Liu Yuchen Panggil Istri Hendra Setiawan Mom, Netizen: Lucu Banget Keluarga Lintas Negara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement