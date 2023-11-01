Hasil Hylo Open 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Melaju ke 16 Besar, Usai Permalukan Wakil Tuan Rumah 2 Gim Langsung!

HASIL Hylo Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, pun sukses mendulang hasil manis di babak 32 besar.

Dejan/Gloria berhasil mempermalukan utusan tuan rumah, Jan Colin Voelker/Stine Kuespert, di babak 32 besar Hylo Open 2023. Berlaga di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Rabu (1/11/2023) sore WIB, ganda campuran non-pelatnas itu menang dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-18 dalam waktu 39 menit.

Jalannya Pertandingan

Dejan/Gloria dihadapkan duel sengit di awal laga. Mereka silih berganti memimpin hingga imbang di angka 8-8.

Tetapi setelah itu, pasangan Merah-Putih mampu memegang kendali permainan berkat efektivitas serangan yang mereka miliki. Hasilnya, Dejan/Gloria mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-9.

Usai rehat, Dejan/Gloria tak mengendurkan serangan. Mereka terus membombardir pertahanan lawan dengan smash-smash keras dan cegatan-cegatan di depan net yang mereka lakukan. Alhasil, mereka memperlebar keunggulan menjadi 17-13.

Namun, Voelker/Kuespert sempat bangkit hingga memangkas ketertinggalan mereka menjadi 16-17. Beruntung duet PB Djarum dengan cepat berhasil menemukan sentuhan terbaik mereka lagi untuk mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-16.