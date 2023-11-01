Fajar Alfian/Rian Ardianto Mundur dari Kumamoto Masters 2023, Aryono Miranat Ungkap Alasannya

JAKARTA - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dipastikan mundur dari ajang Kumamoto Masters 2023. Menurut pemaparan kepala pelatih ganda putra PBSI, Aryono Miranat, Fajar/Rian mundur dari turnamen super 500 tersebut demi mematangkan persiapan menuju China Masters 2023 suiper 750.

Sebagaimana diketahui, nama Fajar/Rian telah didaftarkan di ajang Kumamoto Masters 2023, bahkan sudah masuk dalam bagan undian. Berdasarkan hasil undian tersebut, Fajar/Rian akan bertemu wakil Jerman, Mark Lamsfuss/Marvin Seidel di babak pertama.

Namun, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Aryono menyampaikan pasangan peringkat empat dunia itu ditarik mundur dari Kumamoto Masters. Alasannya, Fajar/Rian ingin difokuskan ke China Masters sehingga membutuhkan persiapan lebih panjang.

"Fajar/Rian cancel di Kumamoto. Mereka butuh latihan lebih panjang lagi. Sebelumnya daftar di Kumamoto dan China, nah di Kumamoto cancel supaya waktu latihan lebih panjang lagi untuk persiapan ke China," ucap Aryono kepada MPI via telepon, Rabu (1/11/2023).

"Fajar/Rian difokuskan ke China Masters supaya lebih matang dan panjang persiapannya," tambahnya.