Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar Alfian/Rian Ardianto Mundur dari Kumamoto Masters 2023, Aryono Miranat Ungkap Alasannya

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |20:15 WIB
Fajar Alfian/Rian Ardianto Mundur dari Kumamoto Masters 2023, Aryono Miranat Ungkap Alasannya
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dipastikan mundur dari ajang Kumamoto Masters 2023. Menurut pemaparan kepala pelatih ganda putra PBSI, Aryono Miranat, Fajar/Rian mundur dari turnamen super 500 tersebut demi mematangkan persiapan menuju China Masters 2023 suiper 750.

Sebagaimana diketahui, nama Fajar/Rian telah didaftarkan di ajang Kumamoto Masters 2023, bahkan sudah masuk dalam bagan undian. Berdasarkan hasil undian tersebut, Fajar/Rian akan bertemu wakil Jerman, Mark Lamsfuss/Marvin Seidel di babak pertama.

Namun, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Aryono menyampaikan pasangan peringkat empat dunia itu ditarik mundur dari Kumamoto Masters. Alasannya, Fajar/Rian ingin difokuskan ke China Masters sehingga membutuhkan persiapan lebih panjang.

"Fajar/Rian cancel di Kumamoto. Mereka butuh latihan lebih panjang lagi. Sebelumnya daftar di Kumamoto dan China, nah di Kumamoto cancel supaya waktu latihan lebih panjang lagi untuk persiapan ke China," ucap Aryono kepada MPI via telepon, Rabu (1/11/2023).

Fajar Alfian/Rian Ardianto

"Fajar/Rian difokuskan ke China Masters supaya lebih matang dan panjang persiapannya," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/40/2936138/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-terima-hadiah-karangan-bunga-dari-sang-kekasih-usai-juara-kumamoto-masters-2023-aaOqJ7VWVz.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Terima Hadiah Karangan Bunga dari sang Kekasih Usai Juara Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/40/2928367/kisah-gregoria-mariska-tunjung-yang-kaget-selalu-menang-straight-game-di-kumamoto-masters-2023-sCazpYxQIM.jpg
Kisah Gregoria Mariska Tunjung yang Kaget Selalu Menang Straight Game di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925518/sikap-dingin-dan-memilih-tak-lakukan-selebrasi-juara-gregoria-mariska-saat-kalahkan-chen-yufei-di-kumamoto-masters-2023-XpPzV4hULQ.jpg
Sikap Dingin dan Memilih Tak Lakukan Selebrasi Juara Gregoria Mariska saat Kalahkan Chen Yufei di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/40/2925496/kisah-haru-perjuangan-gregoria-mariska-hingga-telapak-kaki-robek-di-kumamoto-masters-2023-zSriEpwK65.jpg
Kisah Haru Perjuangan Gregoria Mariska hingga Telapak Kaki Robek di Kumamoto Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/40/2924901/kisah-heroik-gregoria-mariska-tunjung-juara-kumamoto-masters-2023-meski-kulit-telapak-kakinya-sobek-szwqGX1k2Y.jpg
Kisah Heroik Gregoria Mariska Tunjung, Juara Kumamoto Masters 2023 meski Kulit Telapak Kakinya Sobek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/40/2924114/asisten-pelatih-beberkan-faktor-utama-yang-bikin-gregoria-mariska-sukses-juarai-kumamoto-masters-2023-IjWd6N6ktR.jpg
Asisten Pelatih Beberkan Faktor Utama yang Bikin Gregoria Mariska Sukses Juarai Kumamoto Masters 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement