HOME SPORTS NETTING

Momen Tak Jujur Pebulu Tangkis Denmark Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen Ditambah Sikap Wasit Curangi Fajar Alfian/Rian Ardianto di French Open 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |12:54 WIB
Momen Tak Jujur Pebulu Tangkis Denmark Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen Ditambah Sikap Wasit Curangi Fajar Alfian/Rian Ardianto di French Open 2023
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

MOMEN tak jujur pebulu tangkis Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen, ditambah sikap wasit curangi Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di perempatfinal French Open 2023 menarik diulas. Momen itu terjadi di Glaz Arena, Rennes, Prancis, Sabtu (28/10/2023) dini hari WIB.

Dalam laga tersebut, FajRi -julukan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto- harus rela kalah dari Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Ganda putra nomor empat dunia itu menyerah dari wakil Denmark dalam dua gim langsung dengan skor 18-21 dan 15-21.

Fajar/Rian awalnya langsung tancap gas dan tak banyak memberi kesempatan kepada Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen untuk mengembangkan permainan. Ganda putra Indonesia itu pun sempat memimpin jauh di angka 5-1.

Namun sayang seribu sayang, ada kejadian yang tidak mengenakkan bagi Fajar/Rian ketika eks tunggal putra nomor satu dunia itu memimpin dengan skor 7-3 di gim pertama. Bagaimana tidak, Fajar/Rian yang sudah unggul malah dirugikan keputusan wasit.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Tanpa ada percobaan memukul kok di momen ini, Fajar/Rian malah dituduh melakukan touch atau foul oleh sang wasit. Padahal, dalam tayangan ulang, kok yang meluncur keluar lapangan di area lapangan FajRi jelas-jelas tak sedikit pun menyentuh raket mereka.

Bukan hanya Fajar/Rian, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen pun sampai bingung kenapa ada kata foul yang terucap dari mulut wasit. Akan tetapi, pasangan Denmark yang melihat jelas momen itu, tak sdikit pun berusaha membela Fajar/Rian.

