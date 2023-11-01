Kisah Pebulu Tangkis Wanita Jepang Nozomi Okuhara yang Berani Ganti Baju di Pinggir Lapangan

KISAH pebulu tangkis wanita Jepang, Nozomi Okuhara yang berani ganti baju di pinggir lapangan akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Tentunya, Okuhara tidak sembarang mengganti bajunya saat bertanding.

Ada teknik khusus yang dilakukan Okuhara agar bisa mengganti bajunya saat jeda game atau interval pertandingan. Hal tersebut memungkinkan Okuhara untuk mengganti baju tanpa harus meninggalkan lapangan pertandingan.

Ya, Okuhara Okuhara tak hanya terkenal dengan aksi menawannya di lapangan. Salah satu tunggal putri andalan Jepang otu juga terkenal dengan aksi di luar nalarnya yang membuat pandangan manapun yang melihatnya pasti gagal fokus.

Aksi itu pernah diperagakan Nozomi Okuhara sedang mendengarkan arahan pelatihnya di jeda interval pertandingan. Okuhara saat itu tengah bertanding di ajang All England 2016.

Berdasarkan video yang diunggah salah satu akun Youtube, Okuhara dengan santai mengganti bajunya sambil mendengarkan instruksi pelatih saat jeda game. Alhasil, aksi Okuhara ini membuat para penonton tercengang.