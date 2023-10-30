Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Juara French Open 2023, Jonatan Christie Pede Tatap Dua Turnamen Terdekat

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |06:00 WIB
Juara French Open 2023, Jonatan Christie Pede Tatap Dua Turnamen Terdekat
Jonatan Christie juara French Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

RENNES - Kepercayaan diri tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, meningkat usai juara di French Open 2023. Jonatan mengaku semakin termotivasi untuk kembali meraih hasil maksimal di dua turnamen terdekat.

Jojo-sapaan akrab Jonatan- mengaku mendapat semangat lebih saat ini. Dia langsung fokus ke ajang Japan Masters 2023 dan China Masters 2023 November mendatang.

Selain itu, Jojo juga terus berharap bisa melangkah ke BWF World Tour Finals 2023. Motivasi-motivasi itu senantiasa mengiringi Jojo di laga kedepan.

"Gelar ini pastinya menambah semangat dan motivasi saya. Berikutnya ada Japan Masters dan China Masters, saya mau fokus ke sana. Dan semoga bisa melangkah ke BWF World Tour Finals," ujarnya, dipetik dari Crash, Minggu (29/10/2023).

Sebagaimana diketahui, Jojo berhasil menang kembali atas wakil Tiongkok, Li Shi Feng. Dia menghajar Li Shi Feng dengan skor 16-21, 21-15, dan 21-14 pada Minggu (29/10/2023) di partai final.

Telusuri berita Sport lainnya
