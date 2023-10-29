Habiskan Akhir Pekan, Ganjar Pranowo Lari Keliling Ancol Bersama Kagama

JAKARTA – Bakal calon presiden (Bacapres) RI 2024, Ganjar Pranowo, menghabiskan akhir pekan dengan berolahraga bersama istrinya, Siti Atikoh Supriyanti, pada Minggu 29 Oktober 2023. Kesempatan ini lebih istimewa dari biasanya karena bacapres usungan Partai Perindo itu juga lari bareng Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) keliling Ancol, Jakarta.

Setibanya di kawasan Ancol sekira pukul 05.30 WIB, Ganjar dan Atikoh langsung bergabung dengan ratusan pelari yang tak hanya dari Kagama Pengda DKI Jakarta saja. Kegiatan itu juga diikuti pelari komunitas dan masyarakat umum.

Ganjar melepas peserta lari bertajuk SegeRun Kagama DKI Jakarta Fun Run 5K pukul 06.00 WIB. Sementara itu, Atikoh turut dalam rombongan pelari yang dilepas sang suami.

“Ini kawan-kawan selalu menjaga kesehatan, hari ini mengajak temen-temen Kagama DKI, masyarakat umum untuk berlari 5 km kita keliling di Ancol,” kata Ganjar, dikutip dari rilis yang diterima MNC Portal, Minggu (29/10/2023).

Antusiasme peserta begitu terlihat. Ada yang membawa keluarganya, ada pula yang sengaja berkostum khusus seperti kostum ala barbie, kostum superhero, hingga kostum dari bahan daur ulang.

Meski jaraknya terbilang pendek, event tersebut juga diikuti pelari profesional. Bahkan yang tercepat, ada pelari yang menyelesaikan rute lari 5K keliling Ancol itu dalam waktu kurang dari 16 menit.

“Ini adalah spirit kita menjaga kesehatan dan memberikan ruang bagaimana mereka yang punya hobi, punya prestasi untuk bisa berlari,” jelas Mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Lebih lanjut, Ganjar mengaku senang lantaran event ini disambut antusias dari peserta. Dia mendorong kegiatan serupa agar terus berlangsung sehingga tak hanya berlari, namun juga berwisata.

“Ada olahraganya, ada pariwisatanya, mudah-mudahan membikin orang sehat dan bahagia,” jelas bacapres berusia 55 tahun itu.