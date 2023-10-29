Beri Apresiasi Tinggi ke Atlet, CdM Indonesia Angela Tanoesoedibjo: Perolehan Medali Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2022 Lampaui Target!

JAKARTA – Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2022 sekaligus Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf), Angela Tanoesoedibjo, memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada kontingan Indonesia yang sudah berjuang di Asian Para Games 2022 hingga memperolehan medali yang melampaui target. Dia pun mengucapkan terima kasih atas perjuangan para atlet.

Ya, pencapaian manis diukir para atlet Indonesia di Asian Para Games 2022. Tim Indonesia berhasil meraih medali yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Dalam konferensi pers virtual, Sabtu 28 Oktober 2023, Wamenparekraf Angela yang menjabat sebagai mengatakan, berdasarkan klasemen terakhir, Indonesia berhasil menduduki peringkat keenam. Total, kontingen Indonesia memperoleh 95 medali.

Rincian medali yang diraih kontingen Indonesia adalah 29 emas, 30 perak, dan 36 perunggu. Perolehan ini jauh melebihi target medali yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu 19 medali emas, 23 perak, dan 25 perunggu.

"Perolehan ini jauh melampaui target kami yang sebelumnya ditetapkan. Bahkan, peringkat Indonesia ini adalah peringkat satu untuk negara ASEAN, dan bisa disimpulkan ini sebagai prestasi terbaik Indonesia dalam keikutsertaan di Asian Para Games, di luar sebagai tuan rumah," ujar Angela.

Selain itu, dalam perhelatan olahraga paralimpik yang digelar sejak 22-28 Oktober 2023 ini, Kontingen Indonesia juga berhasil memecahkan 13 rekor. Ada delapan rekor Asian Para Games, tiga rekor Asia, dan dua rekor dunia.

"Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para atlet yang telah berjuang sejak masa pelatihan, klasifikasi, kualifikasi, hingga final," tutur Angela.

Menurut Angela, 130 atlet yang tergabung dalam Kontigen Indonesia telah berjuang secara maksimal untuk mengibarkan Bendera Merah Putih dan mengumandangkan Lagu "Indonesia Raya" dalam Asian Para Games 2022.

"Sebanyak 130 atlet adalah para juara yang telah mengalahkan keraguan, telah keluar dari zona nyaman, dan berjuang sampai detik-detik terakhir," ucap Angela.