Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Beri Apresiasi Tinggi ke Atlet, CdM Indonesia Angela Tanoesoedibjo: Perolehan Medali Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2022 Lampaui Target!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |10:24 WIB
Beri Apresiasi Tinggi ke Atlet, CdM Indonesia Angela Tanoesoedibjo: Perolehan Medali Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2022 Lampaui Target!
Angela Tanoesoedibjo jadi CdM Indonesia di Asian Para Games 2022. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

JAKARTA – Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2022 sekaligus Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf), Angela Tanoesoedibjo, memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada kontingan Indonesia yang sudah berjuang di Asian Para Games 2022 hingga memperolehan medali yang melampaui target. Dia pun mengucapkan terima kasih atas perjuangan para atlet.

Ya, pencapaian manis diukir para atlet Indonesia di Asian Para Games 2022. Tim Indonesia berhasil meraih medali yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Angela Tanoesoedibjo. Foto: Kemenparekraf

Dalam konferensi pers virtual, Sabtu 28 Oktober 2023, Wamenparekraf Angela yang menjabat sebagai mengatakan, berdasarkan klasemen terakhir, Indonesia berhasil menduduki peringkat keenam. Total, kontingen Indonesia memperoleh 95 medali.

Rincian medali yang diraih kontingen Indonesia adalah 29 emas, 30 perak, dan 36 perunggu. Perolehan ini jauh melebihi target medali yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu 19 medali emas, 23 perak, dan 25 perunggu.

"Perolehan ini jauh melampaui target kami yang sebelumnya ditetapkan. Bahkan, peringkat Indonesia ini adalah peringkat satu untuk negara ASEAN, dan bisa disimpulkan ini sebagai prestasi terbaik Indonesia dalam keikutsertaan di Asian Para Games, di luar sebagai tuan rumah," ujar Angela.

Selain itu, dalam perhelatan olahraga paralimpik yang digelar sejak 22-28 Oktober 2023 ini, Kontingen Indonesia juga berhasil memecahkan 13 rekor. Ada delapan rekor Asian Para Games, tiga rekor Asia, dan dua rekor dunia.

"Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para atlet yang telah berjuang sejak masa pelatihan, klasifikasi, kualifikasi, hingga final," tutur Angela.

Menurut Angela, 130 atlet yang tergabung dalam Kontigen Indonesia telah berjuang secara maksimal untuk mengibarkan Bendera Merah Putih dan mengumandangkan Lagu "Indonesia Raya" dalam Asian Para Games 2022.

"Sebanyak 130 atlet adalah para juara yang telah mengalahkan keraguan, telah keluar dari zona nyaman, dan berjuang sampai detik-detik terakhir," ucap Angela.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/43/2957104/bonus-pelatih-asian-para-games-2023-dipotong-menpora-dito-ariotedjo-oknum-pemotong-sedang-ditelusuri-nFb2ySJOdW.jpg
Bonus Pelatih Asian Para Games 2023 Dipotong, Menpora Dito Ariotedjo: Oknum Pemotong Sedang Ditelusuri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/43/2955747/menpora-dito-ariotedjo-bakal-telusuri-masalah-bonus-pelatih-asian-para-games-2023-yang-dirumorkan-ada-potongan-lagi-xlrq6DkIiV.jpeg
Menpora Dito Ariotedjo Bakal Telusuri Masalah Bonus Pelatih Asian Para Games 2023 yang Dirumorkan Ada Potongan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/43/2910595/finis-di-peringkat-6-pemerintah-siapkan-bonus-untuk-kontingen-indonesia-ajang-aipg-2022-uzbJZP2WVe.jpg
Finis di Peringkat 6, Pemerintah Siapkan Bonus Untuk Kontingen Indonesia Ajang AiPG 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/43/2910574/angela-tanoesoedibjo-bangga-bisa-jadi-bagian-kontingen-indonesia-di-ajang-asian-para-games-2022-ywoSMFTAb7.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Bangga Bisa Jadi Bagian Kontingen Indonesia di Ajang Asian Para Games 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/43/2910536/kontingen-indonesia-di-asian-para-games-2022-tiba-di-tanah-air-cdm-indonesia-angela-tanoesoedibjo-bersyukur-4sieKhFpMg.jpg
Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2022 Tiba di Tanah Air, CdM Indonesia Angela Tanoesoedibjo Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/43/2910375/asian-para-games-2022-kontingen-indonesia-lampaui-target-perolehan-medali-kalkulasi-matang-npc-indonesia-turut-jadi-kunci-Ndwn2KtDBN.jpg
Asian Para Games 2022: Kontingen Indonesia Lampaui Target Perolehan Medali, Kalkulasi Matang NPC Indonesia Turut Jadi Kunci!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement