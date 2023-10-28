Asian Para Games 2022 Usai, China Serahkan Tongkat Estafet ke Jepang

Bendera Paralimpik Asia diserahkan kepada tuan rumah Asian Para Games berikutnya (Foto: Instagram/@ag22official)

HANGZHOU - Upacara penutupan atau Closing Ceremony Asian Para Games 2022 telah selesai dilaksanakan pada Sabtu (28/10/2023) malam WIB. Tuan rumah, China, langsung menyerahkan tongkat estafet kepada Jepang selaku host berikutnya.

Penyerahan itu berlangsung khidmat setelah penurunan bendera Komite Paralimpik Asia. Sekadar diketahui, Jepang akan menjadi tuan rumah turnamen selanjutnya yang digelar di Aichi-Nagoya pada 2026.

Setelah penyerahan tongkat estafet, pertunjukan sederhana namun mewah terlebih dulu ditampilkan. Pertunjukkan itu berupa visualisasi digital yang menggambarkan maskot AiPG 2022, Fei Fei, terbang mengitari Hangzhou Olympic Sports Expo Center, Hangzhou, China.

BACA JUGA: Asian Para Games 2022 Resmi Ditutup

Fei Fei kemudian meninggalkan arena dan memercikan cahaya indah seperti kembang api berwarna biru. Setelah sang maskot hilang, pertunjukan musik serta tarian yang membentuk sebuah bunga besar terlihat di tengah-tengah gelanggang olahraga itu.

Namun yang mengejutkan, bunga-bunga digital kemudian bertebaran di seluruh area gelanggang olahraga. Penonton yang terpukau kemudian bertepuk tangan dengan meriah sekaligus menandakan upacara penutupan selesai.