Angela Tanoesoedibjo Bangga Bisa Jadi Bagian Kontingen Indonesia di Ajang Asian Para Games 2022

CDM kontingen Indonesia di Asian Para Games 2023, Angela Tanoesoedibjo mengunjungi pemusatan latihan atlet para bulutangkis di Solo (Foto: NPC Indonesia)

SOLO - Kontingen Indonesia berhasil melampaui target di Asian Para Games (AiPG) 2022. Wakil Merah-Putih meraih peringkat 6 di ajang AiPG 2022 Huangzhou, Tiongkok.

Dalam ajang yang digelar mulai 22 – 28 Oktober 2023 kemarin Indonesia berhasil meraih 95 medal dari 12 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan. Perinciannya, 29 emas, 30 perak dan 36 perunggu.

Chef de Mission (CdM) Paraatlet Indonesia AiPG 2022, Angela Tanoesoedibjo, merasa bangga karena telah bisa menjadi bagian dari Kontingen Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa hasil yang diraih bukan sebuah kebetulan melainkan hasil dari kerja keras yang panjang.

"Sejak saya ditunjuk sebagai CdM saya mengikuti pelatnas, kualifikasi sampai titik akhir pertandingan. Jadi, kita patut apresiasi dan ini adalah suatu bukti nyata bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil," katanya.

Selain berhasil meraih peringkat 6 di AiPG 2023, Angela menyebut bahwa kontingen Indonesia juga berhasil memecahkan 8 rekor AiPG, 3 rekor Asean dan 2 rekor dunia.

"Ada lagi, kita juga berhasil memecahkan mendapatkan emas di dua cabor yakni Boccia dan Blind Judo," jelas dia.