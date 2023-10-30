Finis di Peringkat 6, Pemerintah Siapkan Bonus Untuk Kontingen Indonesia Ajang AiPG 2022

SOLO - Pemerintah siapkan sejumlah bonus untuk Kontingen Paraatlet Indonesia ajang Asian Para Games (AiPG) 2022 Huangzhou, Tiongkok. Dalam ajang tersebut kontingen Indonesia berhasil meraih peringkat 6.

"Kawan-kawan atlet tenang saja. Pasti bonus ada. Insyaallah kita perjuangkan yang lainnya. Target paling penting adalah kalau sudah dapat dikelola untuk hidup yang lebih baik," ujar Menpora saat menyambut kedatangan Kontingen Indonesia di Bandara Adi Soemarmo Solo, Minggu (29/10).

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengatakan, prestasi tersebut menandakan bahwa program pelatnas jangka panjang yang dijalankan oleh NPC Indonesia sudah berada di track yang benar.

"Apalagi November ini akan dibuat bangunan pusat pelatihannya. Ini akan memberikan nafas baru dan energi baru untuk masa depan para atlet disabilitas Indonesia," ujarnya.

Menpora berharap, NPC Indonesia terus mempersiapkan proses regenerasi para atlet karena Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan olahraga para disabilitas.