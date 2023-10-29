Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2022 Tiba di Tanah Air, CdM Indonesia Angela Tanoesoedibjo Bersyukur

CdM Indonesia Angela Tanoesoedibjo syukuri pencapaian Indonesia di Asian Para Games 2022 (Foto: NPC Indonesia)

KONTINGEN Indonesia di Asian Para Games 2022 tiba di tanah air, Chef de Mission (CdM) Indonesia Angela Tanoesoedibjo ungkap rasa syukurnya. Kontingen Merah-Putih tersebut mendarat di Bandara Internasional Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, pada Minggu (29/10/2023).

Angela Tanoesoedibjo yang memimpin kontingen ini pun mengucapkan rasa syukur karena para atletnya telah berjuang. Indonesia telah berhasil finis di peringkat keenam klasemen akhir perolehan medali.

Menurutnya pencapaian itu merupakan prestasi tertinggi tim Asia Tenggara. Dia juga berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan dukungan penuh.

"Kami bersyukur kontingen Indonesia dapat kembali ke tanah air dalam kondisi yang baik dan sehat,” ucap Angela dalam rilis NPC, Minggu (29/10/2023).

"Kami bisa mencapai peringkat enam.. ini merupakan prestasi tertinggi bagi negara Asia Tenggara sekaligus merupakan suatu kebanggaan yang patut kita syukuri. Terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas dukungan penuh kepada kami," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah mengoleksi 29 medali emas, 30 medali perak dan 36 medali perunggu. Jumlah itu berhasil melebihi target yang diharapkan yakni 19 medali emas, 23 perak, dan 25 perunggu.