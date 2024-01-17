Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Menpora Dito Ariotedjo Bakal Telusuri Masalah Bonus Pelatih Asian Para Games 2023 yang Dirumorkan Ada Potongan Lagi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |02:01 WIB
Menpora Dito Ariotedjo Bakal Telusuri Masalah Bonus Pelatih Asian Para Games 2023 yang Dirumorkan Ada Potongan Lagi
Menpora Republik Indonesia, Dito Ariotedjo. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Beredar kabar tidak mengenakkan terkait adanya pemotongan bonus pelatih yang bernaung di bawah NPC Indonesia. Menanggapi kabar itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, pun berjanji akan menelusuri lebih lanjut permasalahan tersebut.

Isu pemotongan bonus cukup berhembus beberapa waktu belakangan ini. Dugaan pemotongan itu berasal dari bonus Asian Para Games 2023 dan menjadi topik pembicaraan di kalangan pelatih.

Menanggapi hal itu, Menpora Dito sejatinya mengatakan kalau celah untuk dipangkasnya bonus Asian Games ataupun Asian Para Games sangat kecil. Pasalnya, bonus tersebut langsung dikirim dari rekening pusat ke penerima yang mana dalam hal ini adalah atlet maupun pelatih.

“Seharusnya celah untuk memotong bonus tidak ada karena bonus itu disalurkan kebendaharaan pemerintah, langsung ke nomor rekening baik itu atlet, asisten pelatih, ataupun pelatih,” kata Menpora Dito kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (17/1/2024).

Asian Para Games 2022

Namun begitu, Menpora Dito mengatakan akan mendalami isu tersebut untuk memastikan kebenarannya seperti apa. Dia juga mendorong pelatih-pelatih untuk memberikan laporan dan mengungkapkan aspirasi terkait dengan dugaan pemotongan bonus tersebut.

“Jadi harus didalami dan diinvestigasi. Potongan itu sifatnya ketika sudah diterima atau ada permintaan dari orang lain atau bagaimana,” sambung Dito.

Halaman:
1 2
