Absen Dampingi Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov Ungkap Alasan Sentimental

ABU DHABI - Legenda hidup tarung bebas (MMA), Khabib Nurmagomedov, buka suara soal ketidakhadirannya di laga penting sahabat karibnya, Islam Makhachev, pada Minggu 22 Oktober 2023. Dia membeberkan alasan tersebut lewat akun pribadinya di Instagram.

Khabib mengaku sengaja tidak hadir karena janjinya kepada diri sendiri. The Eagle sudah tidak ingin terlibat lagi dari segala hal yang berkaitan dengan MMA baik ikut bertarung atau hanya sekadar hadir menyaksikan.

Mantan petarung asal Rusia itu pun berharap sang sepupu bisa memakluminya. Selain itu, Khabib juga ingin hubungannya dengan Makhachev yang sudah seperti saudara itu tetap terjalin hangat.

"Jika Anda bertanya saya di mana? Kenapa saya tidak ada di sudut? Saya sudah menjelaskannya. Saya tidak pergi lagi ke pertarungan, saya tidak lagi datang ke sudut, dan saya tidak terlibat lagi dengan segala hal tentang MMA," tulisnya di Instagram, @khabib_nurmagomedov.

"Saya meminta Anda untuk menghormati keputusan saya, seperti yang sudah dilakukan saudara, teman, dan rekan-rekan sparring saya," sambung pria berusia 35 tahun itu.