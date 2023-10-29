Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Absen Dampingi Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov Ungkap Alasan Sentimental

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |01:09 WIB
Absen Dampingi Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov Ungkap Alasan Sentimental
Khabib Nurmagomedov tak mau lagi terlibat dengan MMA (Foto: Instagram/@khabib_nurmagomedov)
A
A
A

ABU DHABI - Legenda hidup tarung bebas (MMA), Khabib Nurmagomedov, buka suara soal ketidakhadirannya di laga penting sahabat karibnya, Islam Makhachev, pada Minggu 22 Oktober 2023. Dia membeberkan alasan tersebut lewat akun pribadinya di Instagram.

Khabib mengaku sengaja tidak hadir karena janjinya kepada diri sendiri. The Eagle sudah tidak ingin terlibat lagi dari segala hal yang berkaitan dengan MMA baik ikut bertarung atau hanya sekadar hadir menyaksikan.

Khabib Nurmagomedov

Mantan petarung asal Rusia itu pun berharap sang sepupu bisa memakluminya. Selain itu, Khabib juga ingin hubungannya dengan Makhachev yang sudah seperti saudara itu tetap terjalin hangat.

"Jika Anda bertanya saya di mana? Kenapa saya tidak ada di sudut? Saya sudah menjelaskannya. Saya tidak pergi lagi ke pertarungan, saya tidak lagi datang ke sudut, dan saya tidak terlibat lagi dengan segala hal tentang MMA," tulisnya di Instagram, @khabib_nurmagomedov.

"Saya meminta Anda untuk menghormati keputusan saya, seperti yang sudah dilakukan saudara, teman, dan rekan-rekan sparring saya," sambung pria berusia 35 tahun itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3182086/rizki_juniansyah-ZMt6_large.jpg
Kisah Peraih Medali Emas Olimpiade Rizki Juniansyah, Pernah Ditawari Masuk Akpol Kini Diangkat Prabowo Jadi Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/43/3181777/rizki_juniansyah-Dqnv_large.jpg
Raih Emas Kejuaraan Dunia Angkat Besi, Lifter Rizki Juniansyah Diangkat Jadi Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181395/erick_thohir-u4vr_large.jpg
Tegas, Menpora Erick Thohir Minta KOI dan KONI Selesaikan Dualisme Cabor di Indonesia hingga Akhir Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3181024/gstm_menuntut_membatalkan_hasil_munaslub_psti_dibatalkan_okezone-cQJG_large.jpg
Kantor Kemenpora Didemo Siang Ini, Tuntut Batalkan Hasil Munaslub PB PSTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/43/3179929/megawati_hangestri-UwTB_large.jpg
Breaking News: Manisa BBSK Konfirmasi Putus Kontrak dengan Megawati Hangestri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179602/jakarta_menjadi_tuan_rumah_free_fire_world_series_ffws_global_finals_2025-FLcZ_large.jpg
Jakarta Tuan Rumah Piala Dunia Esports FFWS Global Finals 2025, Indonesia Arena Jadi Lokasi Pertandingan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement