Hasil Lengkap Final Indonesia Masters II Super 100 2023: 2 Wakil Merah-Putih Juara

HASIL lengkap Indonesia Masters II Super 100 2023 sudah diketahui pada hari Minggu (29/10/2023) ini. Ada dua wakil Indonesia yang berhasil menjadi juara dalam turnamen bulu tangkis yang digelar di Jatim International Expo, Surabaya, tersebut.

Sebenarnya, ada tiga wakil Indonesia yang tampil di final. Namun, dua di antaranya saling jegal di final nomor ganda putri, yaitu Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto kontra Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose.

Lanny/Ribka berhasil keluar sebagai juara di ganda putri. Mereka mengalahkan Meilysa/Rachel dengan skor 21-12 dan 21-16.

Sementara satu lainnya berada di nomor ganda campuran, Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata. Mereka berhadapan melawan wakil Thailand, Ruttanapak Outphong/Jhenicha Sudjaipraparat.

Pada laga itu, Jafar/Aisyah sukses menang atas duet Thailand tersebut. Mereka mengalahkan Outphong/Sudjaipraparat dengan skor 21-17 dan 21-19.

Kemudian di ganda putra, Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura dari Jepang sukses mengalahkan duet Malaysia, Choong Hon Jian/Muhammad Haikal. Kemenangan itu dipetik dengan skor 21-16 dan 21-18.