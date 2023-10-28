Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri IV Jakarta Resmi Berakhir, Ahmad Fauzan Sabet Gelar Juara

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |18:02 WIB
POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri IV Jakarta Resmi Berakhir, Ahmad Fauzan Sabet Gelar Juara
Ahmad Fauzan keluar sebagai juara POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri IV Jakarta (Foto: MPI/Muhammad Gazza)
A
A
A

JAKARTA - POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri IV Jakarta resmi berakhir pada Sabtu (28/10/2023) sore WIB. Pebiliar muda asal Kediri, Ahmad Fauzan, keluar sebagai juara.

Fauzan berhasil menyabet gelar juara seusai menumbangkan Guido asal Tangerang Selatan. Dia menang telak dengan skor 6-0 pada partai puncak yang digelar di Puslatnas POBSI, Wisma Indovision 2, Jakarta, Sabtu (28/10/2023) sore WIB.

Final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri IV Jakarta (Foto: MPI/Muhammad Gazza)

Seri terakhir POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa ini pun berakhir hari ini dan empat pebiliar muda dari seri ini memastikan diri melaju ke babak grand final. Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, resmi menutupnya yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian piagam kepada juara dan semifinalis.

"Dengan mengucapkan Alhamdulillah, dengan ini POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa Seri IV Jakarta 2023 resmi kami tutup," ucap Fadil, Sabtu (28/10/2023).

"Kami ucapkan selamat kepada sang juara yang jauh-jauh dari Kediri dan tentu para pemenang lainnya yang meraih tiket ke grand final," lanjutnya.

Juara POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa Seri IV Jakarta 2023, Ahmad Fauzan, mengaku senang bisa menempati podium tertinggi. Dia mengaku siap menatap babak grand final yang akan digelar Desember nanti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3181979/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_bojue_championship_2025_9_ball_international_open-yKs5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement