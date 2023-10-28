POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri IV Jakarta Resmi Berakhir, Ahmad Fauzan Sabet Gelar Juara

JAKARTA - POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri IV Jakarta resmi berakhir pada Sabtu (28/10/2023) sore WIB. Pebiliar muda asal Kediri, Ahmad Fauzan, keluar sebagai juara.

Fauzan berhasil menyabet gelar juara seusai menumbangkan Guido asal Tangerang Selatan. Dia menang telak dengan skor 6-0 pada partai puncak yang digelar di Puslatnas POBSI, Wisma Indovision 2, Jakarta, Sabtu (28/10/2023) sore WIB.

Seri terakhir POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa ini pun berakhir hari ini dan empat pebiliar muda dari seri ini memastikan diri melaju ke babak grand final. Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, resmi menutupnya yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian piagam kepada juara dan semifinalis.

"Dengan mengucapkan Alhamdulillah, dengan ini POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa Seri IV Jakarta 2023 resmi kami tutup," ucap Fadil, Sabtu (28/10/2023).

"Kami ucapkan selamat kepada sang juara yang jauh-jauh dari Kediri dan tentu para pemenang lainnya yang meraih tiket ke grand final," lanjutnya.

Juara POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa Seri IV Jakarta 2023, Ahmad Fauzan, mengaku senang bisa menempati podium tertinggi. Dia mengaku siap menatap babak grand final yang akan digelar Desember nanti.