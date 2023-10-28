Jauh Lampaui Target, Ini Perolehan Medali Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2022

Kontingen Indonesia berhasil melampaui target medali di Asian Para Games 2022 (Foto: Xinhua)

HANGZHOU - Jauh lampaui target, ini perolehan medali Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2022. Cabor angkat berat menyumbang satu medali perak terakhir lewat Sriyanti yang turun di nomor +86kg putri.

Sriyanti meraih perak usai mencatat angkat terbaiknya 130 kg di XSC Gymnasium, Sabtu (28/10/2023) pagi WIB. Atlet Tanah Air itu kalah saing dari wakil tuan rumah, China, Xuemei Deng yang memiliki mencatat angkatan terbaik 143 kg.

Sementara untuk medali perunggu didapat atlet asal Iran, Nikoo Rozbahani. Tercatat, Rozbahani memiliki angkatan terbaik seberat 126 kg.

Seperti diketahui, hari ini adalah hari terakhir Asian Para Games 2022. Tambahan satu medali perak ini sekaligus menjadi yang terakhir yang diraih Kontingen Indonesia.

Dengan begitu, Kontingen Indonesia total mengoleksi 95 medali di Asian Para Games 2022. Adapun rincian yang didapat Tim Merah Putih yakni 29 medali emas, 30 medali perak, dan 36 keping perunggu.