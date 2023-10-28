Menko PMK Muhadjir Effendy Janjikan Rumah kepada Atlet Indonesia Peraih Medali di Asian Para Games 2022

HANGZHOU – Para atlet Indonesia berprestasi di Asian Para Games 2022 mendapatkan sebuah kabar baik. Sebab bagi yang berhasil meraih medali di turnamen tersebut, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menjanjikan hadiah rumah.

Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Ia mengatakan atlet peraih medali di Asian Para Games (AiPG) Hangzhou 2022 akan memperoleh hadiah rumah tinggal dari Pemerintah Indonesia.

“Saya sudah kontak dengan Sekjen Kementerian PUPR, ada berita yang cukup bagus. Menteri PUPR Pak Basuki Hadimuljono atas persetujuan dari Pak Presiden Joko Widodo akan memberikan bonus rumah untuk mereka yang mendapatkan medali,” ucap Muhadjir di Hangzhou, Jumat (27/10).

Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan pemberian rumah tidak berdasarkan jumlah medali yang didapatkan namun perorangan. Di samping itu, lokasi hadiah rumah tinggal akan disesuaikan dengan domisili atlet.

“Semua atlet yang meraih medali akan dapat bonus berupa rumah tinggal yang disesuaikan tempat domisili yang bersangkutan. Itu yang sudah ada kepastian,” sambung Muhadjir.

Tidak hanya rumah, ada juga bonus lain yang siap untuk diberikan kepada atlet berprestasi tersebut. Namun soal bonus lain itu masih akan diperhitungkan oleh Kementerian Pemuda dan Olah raga.