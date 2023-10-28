Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Para Games 2022, Sabtu 28 Oktober 2023 Pukul 13.30 WIB: Indonesia Jauhi Kejaran Thailand

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Para Games 2022, pada Sabtu (28/10/2023) hingga pukul 13.30 WIB telah diketahui. Sayangnya Indonesia turun dari posisi kelima ke peringkat keenam karena disalip India!

Sejatinya Indonesai meraih banyak medali pada pagi ini. Setidaknya 3 medali emas dan 6 perak berhasil diraih para atlet Tanah Air yang berasal dari cabang olahraga (cabor) para atletik, angkat besi, dan catur.

Emas pertama pada hari ini pun datang dari cabor catur. Tepatnya ewat nomor perorangan yang berlaga di Hangzhou Qi-Yuan.

Medali emas didapat oleh Khairunnisa yang turun di nomor perorangan Rapid VI-B2/B3. Sementara perak didapat oleh wakil Vietnam, Nguyen Thi Hong, dan perunggu diraih Naghavi Mandi asal Iran.

Lalu dua medali emas masih datang dari cabor catur. Medali emas ke-28 didapat lewat nomor beregu putri Rapid PI. Pada nomor tersebut, tim Merah Putih mampu unggul atas Filipina yang meraih perak dan Vietnam yang mengemas perunggu.

Kemudian satu emas lagi (emas ke-29) didapat pada nomor beregu putri Rapid VI-B2/B3. Pada nomor tersebut, Kontingen Indonesia unggul atas Iran yang meraih medali perak dan Vietnam mendapat perunggu.