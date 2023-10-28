Advertisement
SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Para Games 2022, Sabtu 28 Oktober 2023: Indonesia Masih Aman di 5 Besar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |07:53 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Para Games 2022, Sabtu 28 Oktober 2023: Indonesia Masih Aman di 5 Besar
Klasemen sementara perolehan medali Asian Para Games 2022. (Foto: NPC Indonesia)
KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Para Games 2022, pada Sabtu (28/10/2023) hingga pukul 07.30 WIB dapat Anda ketahui di artikel ini. Kontingen Indonesia pun sejauh ini masih aman bertengger di peringkat kelima dengan total mengoleksi 79 medali.

Koleksi 79 medali itu terdiri dari 26 emas, 21 perak, dan 32 perunggu. Mengingat hari ini adalah hari terakhir Asian Para Games 2022 digelar, maka kemungkinan tidak banyak perubahan yang akan terjadi.

Meski demikian, masih ada sejumlah cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan di hari terakhir tersebut. Seperti halnya para panahan, atletik, catur, blind football, angkat besi, dayung, tenis meja, dan anggat kursi roda.

Dari cabor-cabor yang akan dimainkan pada hari ini, tidak banyak wakil Indonesia yang turun. Hanya cabor para atletik, catur, dan angkat besi yang ada wakil Indonesia.

Asian Para Games 2022

Tentunya diharapkan para wakil tersisa itu tetap bisa tampil maksimal dan menyumbang medali untuk Indonesia. Apalagi peluang Indonesia untuk memperbaiki posisi pun cukup besar jika mendapatkan tambahan medali emas lagi.

Seperti di posisi keempat ada Korea Selatan yang memiliki 28 emas, 30 perak, dan 37 perunggu. Tentu untuk melewati Korea setidaknya Indonesia harus memiliki tambahan 3 emas.

Halaman:
1 2
