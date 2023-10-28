Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Atlet Para Renang Jendi Pangabean dan Maulana Rifky Bersyukur Bisa Sumbang Medali Emas untuk Indonesia di Asian Para Games 2022

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |05:54 WIB
Atlet Para Renang Jendi Pangabean dan Maulana Rifky Bersyukur Bisa Sumbang Medali Emas untuk Indonesia di Asian Para Games 2022
atlet para renang Indonesia, Maulana Rifky. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

HANGZHOU – Atlet para renang Indonesia, Jendi Pangabean dan Maulana Rifky Yavianda tengah berbahagia karena berhasil meraih medali emas di ajang Asian Para Games 2022. Mereka pun bersyukur bisa meraih medali emas tersebut karena telah membantu Indonesia dalam ajang tersebut.

Jendi sukses menjadi yang terbaik di nomor nomor 100 m gaya punggung S9. Dia mencatatkan waktu tempuh 1 menit 05,74 detik.

Sementara Rifky berhasil unjuk gigi dengan torehan waktu 55,53 detik. Dia terjun di nomor nomor gaya bebas 100m putra S12.

Kedua emas itu dipetik pada Jumat 27 Oktober 2023. Adapun perlombaan cabang olahraga (cabor) para-renang tersebut digelar di HOC Aquatic Sports Arena, Hangzhou, China.

Maulana Rifky

Setelah memetik hasil positif, Jendi mengaku lega dengan pencapaiannya. Pasalnya, dia sukses mempertahankan prestasinya di edisi 2018 lalu.

"Saya sangat lega akhirnya bisa mempertahankan medali emas sekaligus mengulang prestasi yang saya raih di Asian Para Games 2018 di Jakarta di nomor 100 meter punggung juga medali emas, dan di sini saya masih bisa mempertahankan," ujar Jendi dalam rilis NPC, Sabtu (28/10/2023).

1 2
