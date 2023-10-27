Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Para Games 2022, Jumat 27 Oktober 2023 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Kelima, Langkahi Thailand

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |21:18 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Para Games 2022, Jumat 27 Oktober 2023 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Kelima, Langkahi Thailand
Indonesia langkahi Thailand dalam perolehan sementara medali Asian Para Games 2022 (Foto: NPC Indonesia)
KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Para Games 2022 pada Jumat (27/10/2023) pukul 21.00 WIB akan dibahas di sini. Indonesia berada di peringkat kelima dengan koleksi 26 emas, melewati catatan Thailand.

Indonesia berhasil panen emas pada hari Jumat (27/10/2023) ini. Mengawali hari dengan 19 emas, kini Indonesia telah menambah tujuh emas lainnya.

Asian Para Games 2022

Pada pukul 18.00 WIB lalu, Indonesia masih berada di peringkat ketujuh dengan catatan 24 emas. Namun, kini Indonesia telah berhasil menambah dua emas lagi.

Emas ke-25 untuk Indonesia direngkuh melalui cabang olahraga (cabor) para renang. Jendi Panggabean sukses menjadi peraih emas dalam perlombaan di HOC Aquatic Sports Arena, Hangzhou, pada Jumat (27/10/2023) sore WIB.

Kemudian, giliran Maulana Rifky Yavianda menambah emas untuk Indonesia, kembali melalui para renang. Dia menjadi yang terbaik di nomor 100m gaya bebas S12 putra.

Dengan tambahan dua emas tersebut, Indonesia pun melangkahi dua rivalnya, yaitu India dan Thailand. Sebelumnya, Indonesia dan Thailand sama-sama memiliki 24 emas, sebagaimana catatan pada pukul 18.00 WIB.

Halaman:
1 2
