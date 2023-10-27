Gara-Gara Ogah Ganti Shuttle Cock, Pebulu Tangkis Ini Kena Head Shot Mohammad Ahsan!

MOHAMMAD Ahsan/Hendra Setiawan masih jadi salah satu pasangan ganda putra Indonesia. Pengalaman dan attitude bermain Ahsan/Hendra membuat mereka menjadi panutan lawan.

Ada hal menarik ketika Ahsan/Hendra tampil di ajang Artic Open 2023. Pemain Taiwan, Lee Jhe-huei terkena head shot Mohammad Ahsan di lapangan pertandingan.

Momen itu terjadi saat kedua pasangan bertanding di babak 16 besar. Di tengah pertandingan, Ahsan meminta pasangan Taiwan untuk mengganti shuttlecock.

Namun, Lee yang saat itu tengah mengambil service menolak permintaan tersebut. Wasit pun melanjutkan permainan. Pasangan Taiwan berhasil mendapatkan poin buah dari service flick Lee ke arah Ahsan.

Tak berselang lama, Ahsan sepertinya tidak merasa nyaman dengan shuttlecock dan kembali meminta Lee untuk menggantinya. Namun, permintaan itu lagi-lagi ditolak pemain Taiwan.