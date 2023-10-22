Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Derin Asaku Sitorus Juara Dunia, Maju Terus Biliar Indonesia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |23:30 WIB
Derin Asaku Sitorus Juara Dunia, Maju Terus Biliar Indonesia!
Derin Asaku Sitorus menjadi juara dunia (Foto: Instagram/@hary.tanoesoedibjo)
JAKARTA – Atlet biliar Indonesia Derin Asaku Sitorus mencatat sejarah sebagai juara dunia pasca menaklukkan wakil Amerika Serikat (AS) Adrian Prasad, 6-4 di Austria, Minggu (22/10/2023). Sejarah pun tercipta!

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Hary Tanoesoedibjo sangat bangga dengan torehan Derin Asaku Sitorus. Hal itu diungkap dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @hary.tanoesoedibjo.

Derin Asaku Sitorus (Foto: POBSI)

“Derin Asaku Sitorus dari klub Mantra berhasil menjadi Juara Dunia junior 10 Ball di Austria. Pada babak final World Junior Championship ini, ia baru saja selesai mengalahkan atlet Amerika Serikat Adrian Prasad dengan skor 6-4," tulis Hary pada laman Instagram miliknya, Minggu (22/10/2023).

"Untuk pertama kalinya atlet biliar Indonesia menjadi Juara Dunia. Maju terus Biliar Indonesia,” imbuhnya.

