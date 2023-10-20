Jakarta Marathon 2023: Jauh-Jauh dari Semarang, Pasutri Ini Penasaran Rasakan Half Marathon

JAKARTA - Dua peserta Jakarta Marathon 2023, Vian dan Putri, sengaja datang jauh-jauh dari Semarang, Jawa Tengah, untuk mengikuti ajang tersebut. Keduanya tiba di Jakarta pada Jumat (20/10/2023).

Setibanya di ibu kota, keduanya langsung ke Plaza Timur, Gelora Bung Karno, untuk mengambil race pack guna dikenakan saat race nanti. Adapun Jakarta Marathon 2023 akan digelar pada Minggu 22 Oktober mendatang.

"Kami tadi baru saja tiba di Jakarta, langsung ke sini. Kami akan ikut half marathon nanti," ungkap Vian kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (20/10/2023).

Mereka mengaku ini merupakan kali pertamanya turut serta di ajang Jakarta Marathon. Kendati demikian, sebelumnya Vian dan Putri sudah kerap mengikuti gelaran-gelaran lari jarak jauh lainnya.

Vian mengaku penasaran dengan gelaran yang disebutkan akan diikuti sekira 10 ribu pelari itu. Ia ingin melihat apakah memang gelaran tahun ini akan berjalan lebih baik dari sebelumnya atau tidak.

"Katanya hal baru, ya, lebih bagus dibandingkan tahun lalu. Ya, kami coba beri kesempatan, lah, mau lihat bagaimana," tutur Vian.