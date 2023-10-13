Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pelatih Tegaskan Gregoria Mariska Tunjung Sudah Move On dari Asian Games 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |18:03 WIB
Pelatih Tegaskan Gregoria Mariska Tunjung Sudah Move On dari Asian Games 2023
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih tunggal putri Indonesia, Indra Widjaja, menegaskan anak didiknya, Gregoria Mariska Tunjung, sudah move on dari kekalahan di Asian Games 2023. Sekarang Gregoria dikabarkan tengah fokus mempersiapkan diri menatap turnamen selanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Gregoria gagal menyumbang medali di Asian Games 2023. Dia gugur di perempatfinal multi ajang bergengsi se-Asia itu.

Perempuan kelahiran Wonogiri itu ditumbangkan oleh wakil Jepang, Aya Ohori. Digelar di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China pada Kamis (5/10/2023) malam WIB, Gregoria kalah dalam dua gim langsung 10-21, dan 19-21.

Seiring dengan itu, tim bulutangkis Indonesia juga gagal total di Asian Games 2023. Tak ada medali satupun yang didapat dalam cabang olahraga (cabor) bulutangkis.

Namun kini Indra menegaskan muridnya tersebut sudah bisa fokus lagi. Adanya penyesalan menurut Indra merupakan hal yang wajar karena di Asian Games 2023 ada tekad untuk menyumbang medali.

"Kondisinya normal aja, normal, setelah main kalah apa, penyesalan dan lain-lain, ya itu wajar sekali karena ada keinginan yang besar untuk menyumbang medali apa semuanya, itu satu keinginan yang positif dalam arti kesel, marah, apa ya biasa, kalah," ujarnya di Jakarta, Rabu (11/10/2023).

"Tapi saya lihat dia sudah move on, pertandingan ke depannya juga banyak, untuk persiapan terutama di tur Eropa," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement