Gagal Sumbang Medali di Asian Games 2023 Usai Gugur di Perempatfinal, Gregoria Mariska Sangat Menyesal

HANGZHOU – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, gagal sumbang medali untuk Tanah Air di Asian Games 2023 usai gugur di babak perempatfinal cabang olahraga (cabor) bulu tangkis nomor perorangan. Mendapati hasil ini, Gregoria mengaku sangat menyesal.

Pasalnya, Gregoria juga tidak bisa mendapatkan medali untuk memenuhi target pribadinya. Kekalahannya juga membuatnya gagal meneruskan catatan manis bagi kontingen Indonesia.

“Ini adalah laga yang sangat penting karena laga perebutan medali, jadi saat-saat itu adalah saat yang menentukan,” ujar Gregoria, dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (6/10/2023).

“Sebetulnya, saya tidak terlalu memikirkan saya menjadi satu-satunya harapan terakhir Indonesia untuk meraih medali. Tapi lebih mikir ke target pribadi (meraih medali), mungkin bagi saya semua lawan berat, tapi saya rasa saya punya kemampuan yang lebih untuk bisa melawan dia hari ini,” tambahnya.