Update Ranking BWF Usai Asian Games 2023: Fajar/Rian Digeser Ganda India dari Peringkat Satu Dunia

Ganda Putra Indonesia Fajar Alfian/Rian Ardianto turun dari peringkat satu dunia (Foto: PBSI)

FEDERASI Bulutangkis Dunia (BWF) telah merilis daftar peringkat dunia terbaru pada Selasa (10/10/2023) setelah rangkaian turnamen Asian Games 2023 selesai akhir pekan lalu. Yang patut disorot adalah turunnya peringkat ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, dari nomor satu dunia sejak kali pertama mendudukinya pada 27 Desember 2022 lalu.

Ya, pada pekan ini Fajar/Rian turun dari singgahsana mereka di puncak ke peringkat dua dunia dengan torehan 90.129 poin setelah gagal mendulang banyak poin dari nomor perorangan Asian Games 2023. Sebab, mereka gugur di perempat final ajang empat tahunan tersebut.

Posisi ganda putra rangking satu dunia pun diambil alih oleh pasangan India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, yang memiliki 92.411 poin usai sukses menyabet medali emas Asian Games 2023. Tak tanggung-tanggung, mereka melangkahi dua duet sekaligus yakni Fajar/Rian dan Liang Wei Keng/Wang Chang dari China untuk naik ke puncak dunia.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (67.039 poin) dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri (61.540 poin) juga turun satu tempat masing-masing ke urutan 12 dan 14 dunia. Sedangkan, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (68.150 poin), Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan (47.073 poin) dan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (46.423 poin) masing-masing bertahan di peringkat 10, 21 dan 22 dunia.

Di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting masih menetap di peringkat dua dunia dengan torehan 86.611 poin. Dia masih tertinggal jauh dari bintang Denmark, Viktor Axelsen, yang ada di puncak dengan 107.455 poin.

Sementara Jonatan Christie merosot dua tempat ke urutan tujuh dunia dengan koleksi 78.171 poin. Lalu, Chico Aura Dwi Wardoyo tak beranjak dari peringakt 22 dunia dengan raihan 48.464 poin.

Di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, juga bertahan di peringkat tujuh dunia dengan 68.991 poin. Sedangkan bintang Korea Selatan, An Se Young, semakin kukuh sebagai pemain nomor satu dunia dengan 113.314 poin setelah berhasil merengkuh medali emas di Asian Games 2023.