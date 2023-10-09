3 Atlet Indonesia yang Pecahkan Rekor di Asian Games 2023, Nomor 1 dari Cabor Panjat Tebing

TERDAPAT 3 atlet Indonesia yang pecahkan rekor di Asian Games 2023. Tentunya rekor-rekor tersebut mampu dipecahkan secara luar biasa oleh ketiga atlet tersebut selama gelaran Asian Games 2023 berlangsung di China pada 23 September sampai 8 Oktober 2023. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Atlet Indonesia yang Pecahkan Rekor di Asian Games 2023

3. Rahmat Erwin Abdullah (Angkat Besi)





Erwin tampil gemilang sepanjang gelaran Asian Games 2023 saat mewakili Indonesia di cabor angkat besi kelas putra 73kg dan memecahkan tiga rekor sekaligus. Rekor itu ialah rekor dunia, Asia, dan Asian Games.

Rekor dunia yang dipecahkannya ialah pada jenis angkatan clean and jerk di mana dirinya berhasil mengangkat beban seberat 201kg. Dia memperbaiki rekor yang sebelumnya dipegangnya dengan angkatan 200kg yang diraihnya pada ajang World Weightlifting Championship 2022 lalu.

Total angkatan 201kg itu juga memecahkan rekor Asia yang sebelumnya juga dipegangnya dengan total 200kg. Selain itu, Erwin juga memecahkan dua rekor Asian Games.

Rekor Asian Games pertama yang mampu dipecahkannya ialah pada jenis angkatan clean and jerk di mana dirinya berhasil terlebih dahulu menangkat angkatan 196kg, di mana setelah itu dirinya mengangkat 201kg. Itu memecahkan rekor yang sebelumnya dicatatkan lifter asal Thailand, Weeraphon Wichuma dengan angkatan 195kg.

Erwin juga kembali memecahkan rekor Wichuma dalam angkatan total yang sebelumnya dicatatkan lifter asal Thailand itu dengan berat 351kg. Erwin memecahkan rekor tersebut dengan total angkatan 354kg dan kemudian diperbagus dengan total 359kg.