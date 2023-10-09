Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

3 Atlet Indonesia yang Pecahkan Rekor di Asian Games 2023, Nomor 1 dari Cabor Panjat Tebing

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |18:30 WIB
3 Atlet Indonesia yang Pecahkan Rekor di Asian Games 2023, Nomor 1 dari Cabor Panjat Tebing
3 Atlet Indonesia yang Pecahkan Rekor di Asian Games 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

TERDAPAT 3 atlet Indonesia yang pecahkan rekor di Asian Games 2023. Tentunya rekor-rekor tersebut mampu dipecahkan secara luar biasa oleh ketiga atlet tersebut selama gelaran Asian Games 2023 berlangsung di China pada 23 September sampai 8 Oktober 2023. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Atlet Indonesia yang Pecahkan Rekor di Asian Games 2023

3. Rahmat Erwin Abdullah (Angkat Besi)

Rahmat Erwin Abdullah

Erwin tampil gemilang sepanjang gelaran Asian Games 2023 saat mewakili Indonesia di cabor angkat besi kelas putra 73kg dan memecahkan tiga rekor sekaligus. Rekor itu ialah rekor dunia, Asia, dan Asian Games.

Rekor dunia yang dipecahkannya ialah pada jenis angkatan clean and jerk di mana dirinya berhasil mengangkat beban seberat 201kg. Dia memperbaiki rekor yang sebelumnya dipegangnya dengan angkatan 200kg yang diraihnya pada ajang World Weightlifting Championship 2022 lalu.

Total angkatan 201kg itu juga memecahkan rekor Asia yang sebelumnya juga dipegangnya dengan total 200kg. Selain itu, Erwin juga memecahkan dua rekor Asian Games.

Rekor Asian Games pertama yang mampu dipecahkannya ialah pada jenis angkatan clean and jerk di mana dirinya berhasil terlebih dahulu menangkat angkatan 196kg, di mana setelah itu dirinya mengangkat 201kg. Itu memecahkan rekor yang sebelumnya dicatatkan lifter asal Thailand, Weeraphon Wichuma dengan angkatan 195kg.

Erwin juga kembali memecahkan rekor Wichuma dalam angkatan total yang sebelumnya dicatatkan lifter asal Thailand itu dengan berat 351kg. Erwin memecahkan rekor tersebut dengan total angkatan 354kg dan kemudian diperbagus dengan total 359kg.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement