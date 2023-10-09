Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pebulu Tangkis Kontroversial India Sukses Gunakan Trik Kotor hingga Bikin Mental Pemain Malaysia Ambyar di Asian Games 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |22:18 WIB
Pebulu Tangkis Kontroversial India Sukses Gunakan Trik Kotor hingga Bikin Mental Pemain Malaysia Ambyar di Asian Games 2023
Aksi kontroversial Chirag Shetty bikin pasangan Malaysia ambyar (Foto: Reuters/Weixiang Lim)
PEBULU tangkis kontroversial India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, sukses menggunakan trik kotor hingga bikin mental lawannya, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, ambyar di babak semifinal Asian Games 2023. Mereka pun melaju ke babak final.

Seperti diketahui, sama halnya dengan Indonesia, Malaysia juga gagal mendulang medali emas di sektor ganda putra cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2023. Hal itu terjadi setelah Chia/Soh tumbang di babak semifinal dari pasangan India.

Aaron Chia/Soh Wooi Yik

Pada game pertama, baik Chia/Soh ataupun Rankireddy/Shetty bertarung dengan sangat sangat sengit. Bahkan, pada jeda interval game pertama, poin keduanya terpaut sangat tipis, yakni 11-10.

Pasca interval, pasangan India yang tengah on fire tampil lebih agresif. Hasilnya, mereka mampu meraih enam poin beruntun hingga unggul 17-10.

Tidak ingin kalah dengan begitu mudah, Aaron Chia dan Soh Wooi Yik berbalas memberikan tekanan. Hasilnya, mereka mampu memperkecil jarak hingga menjadi 20-17.

Sayangnya, di momen ini terjadi sebuah aksi kotor yang dilakukan oleh Shetty. Dengan maksud merusak momentum dari ganda putra Malaysia, ia melakukan berbagai cara agar pertandingan sedikit terkena delay.

Pertama, Shetty melakukan protes kepada wasit dengan menyebut servis Aaron Chia di rally sebelumnya adalah foul. Setelah protes itu tidak digubris, ia lanjut menggesek-gesekkan kakinya beberapa saat ke salah satu sisi lapangan.

Terakhir dan yang paling mengganggu fokus adalah Shetty melakukan aksi bisik-bisik kepada Rankireddy sambil menatap Chia dan Soh di seberang lapangan. Trik kotor itu terbukti ampuh.

Halaman:
1 2
