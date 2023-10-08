Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Closing Ceremony Asian Games 2023: Karateka Ahmad Zigi Zaresta Yuda Dipercaya Bawa Bendera Indonesia

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |19:08 WIB
Closing Ceremony Asian Games 2023: Karateka Ahmad Zigi Zaresta Yuda Dipercaya Bawa Bendera Indonesia
Atlet karate Indonesia, Ahmad Zigi Zaresta Yuda. (Foto: Instagram/zigizaresta)
A
A
A

HANGZHOU – Kontingen Indonesia dipastikan diwakili oleh karateka Ahmad Zigi Zaresta Yuda di closing ceremony Asian Games 2023. Ia bakal membawa bendera Merah Putih dalam acara penutupan yang berlangsung di Hangzhou Sports Park Stadium, Hangzhou, China pada Minggu (8/10/2023) pukul 19.00 WIB.

Zigi akan menemani parade wakil atlet dan ofisial Indonesia. Atlet-atlet dan ofisia-ofisial tersebut diambil dari cabang olahraga (cabor) karate, panahan dan roller skate mengenakan seragam kontingen.

Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia Basuki Hadimuljono pun akan memimpin langsung defile kontingen Indonesia. Dia akan ditemani oleh Vice CdM Jadi Rajagukguk, Deputi 1 Jovinus Carolus Legawa, Deputi 2 Thomas Setiabudi Aden dan perwakilan Deputi 3 Andi Arini.

Ahmad Zigi Zaresta Yuda

Sekadar informasi, Zigi merupakan karateka berprestasi Indonesia. Dia menjadi best performance di Asian Games 2018 lalu selain sukses memetik perunggu.

Dia juga pernah membawa pulang medali yang sama di Islamic Solidarity Games 2021. Di SEA Games, Zigi mampu merebut emas pada edisi 2019, 2021, dan 2023.

