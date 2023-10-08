Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Akhir Perolehan Medali Asian Games 2023: China Juara Umum, Indonesia Finis 13 dan Gagal Capai Target

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |18:19 WIB
Klasemen Akhir Perolehan Medali Asian Games 2023: China Juara Umum, Indonesia Finis 13 dan Gagal Capai Target
Indonesia finis di peringkat ke-13 pada klasemen akhir perolehan medali Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KLASEMEN akhir perolehan medali Asian Games 2023 telah diketahui, yang mana tim tuan rumah China dipastikan menjadi juara umum dari pesta olahraga multievent terbesar di dunia tersebut. Sementara Kontingen Indonesia menempati peringkat ke-13, yang berarti gagal mencapai target yang sudah ditetapkan.

Seperti yang diketahui, Asian Games 2023 yang berlangsung di Hangzhou, China sudah berlangsung sejak 23 September dan berakhir pada hari ini, Minggu (8/10/2023). China pun memastikan diri menjadi juara umum usai mengantongi total 383 medali dengan 201 emas, 111 perak, dan 71 perunggu.

Sementara itu, kontingen Indonesia hampir mencapai target. Tim Merah Putih terhenti di posisi ke-13 klasemen Asian Games 2023 dengan total perolehan 36 medali.

Indonesia mengoleksi 7 emas, 11 perak, dan 18 perunggu. Sementara di posisi ke-12 ada Hong Kong dengan delapan emas, 16 perak, dan 29 perunggu dengan total 53 medali.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, dan pihaknya telah memutuskan target Indonesia masuk 12 besar Asian Games 2023. Namun sayang harapan itu masih belum bisa terwujud kali ini.

Rahmat Erwin Abdullah

"Dan untuk target sudah kami putuskan untuk Asian Games 2023 mencapai 12 besar dan Asian Para Games (APG) 2023 di 10 besar. Dengan perolehan medali emas Asian Games ada di target 12, APG 20 medali emas," ujar Dito dalam konferensi Pers di Kantor Kemenpora awal September lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement