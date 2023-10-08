Klasemen Akhir Perolehan Medali Asian Games 2023: China Juara Umum, Indonesia Finis 13 dan Gagal Capai Target

Indonesia finis di peringkat ke-13 pada klasemen akhir perolehan medali Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)

KLASEMEN akhir perolehan medali Asian Games 2023 telah diketahui, yang mana tim tuan rumah China dipastikan menjadi juara umum dari pesta olahraga multievent terbesar di dunia tersebut. Sementara Kontingen Indonesia menempati peringkat ke-13, yang berarti gagal mencapai target yang sudah ditetapkan.

Seperti yang diketahui, Asian Games 2023 yang berlangsung di Hangzhou, China sudah berlangsung sejak 23 September dan berakhir pada hari ini, Minggu (8/10/2023). China pun memastikan diri menjadi juara umum usai mengantongi total 383 medali dengan 201 emas, 111 perak, dan 71 perunggu.

Sementara itu, kontingen Indonesia hampir mencapai target. Tim Merah Putih terhenti di posisi ke-13 klasemen Asian Games 2023 dengan total perolehan 36 medali.

Indonesia mengoleksi 7 emas, 11 perak, dan 18 perunggu. Sementara di posisi ke-12 ada Hong Kong dengan delapan emas, 16 perak, dan 29 perunggu dengan total 53 medali.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, dan pihaknya telah memutuskan target Indonesia masuk 12 besar Asian Games 2023. Namun sayang harapan itu masih belum bisa terwujud kali ini.

"Dan untuk target sudah kami putuskan untuk Asian Games 2023 mencapai 12 besar dan Asian Para Games (APG) 2023 di 10 besar. Dengan perolehan medali emas Asian Games ada di target 12, APG 20 medali emas," ujar Dito dalam konferensi Pers di Kantor Kemenpora awal September lalu.