SPORT LAIN

Pesta Olahraga se-Asia Telah Usai, Nonton Closing Ceremony Asian Games 2022 Live di Vision+

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |06:46 WIB
Pesta Olahraga se-Asia Telah Usai, Nonton Closing Ceremony Asian Games 2022 Live di Vision+
Closing Ceremony Asian Games 2023 bisa Anda saksikan secara langsung di Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – 19th Asian Games Hangzhou 2022 yang berlangsung dari 23 September hingga 8 Oktober 2023 telah selesai terselenggara dengan baik dan China sebagai tuan rumah, berhasil menjadi juara umum.

Tentu tepat pada tanggal 8 Oktober 2023, akan diselenggarakan Closing Ceremony untuk menandakan jika pesta olahraga terbesar di Asia ini telah usai. Lokasi dari Closing Ceremony ¬19th Asian Games Hangzhou 2022¬ akan berlangsung di Hangzhou Sport Park Stadium, Hangzhou, China.

Anda dapat menyaksikan kemeriahan acara tersebut dengan menstreamingnya secara eksklusif di Vision+ yang merupakan ¬official streaming partner dari Asian Games 2022. Anda bisa menstreamingnya melalui Vision+ pukul 18.30 WIB pada channel SPORTSTARS.

Terima kasih atas dukungan Anda semua untuk supportnya kepada kontingen Indonesia yang sudah berjuang di Asian Games 2022 kali ini dengan menonton secara langsung streaming match cabang olahraga yang tersedia.

Untuk menikmati berbagai konten di Vision+, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

